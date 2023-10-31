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Кризис с жильем. В Ирландии ограничат бесплатное размещение украинцев: детали

Вторник 31 октября 2023 14:03
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Кризис с жильем. В Ирландии ограничат бесплатное размещение украинцев: детали Фото: Украинские беженцы в Ирландии (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В Ирландии планируют ограничивать размещение новых беженцев в жилье, за которое платит государство. Но в то же время в стране стремятся и дальше сохранять "солидарность с Киевом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Ирландия рассматривает возможные ограничения по срокам, в течение которых украинские беженцы могут оставаться в оплачиваемых государством помещениях, потому что страна столкнулась с "жилищным кризисом", пишет издание.

В стране приняли около 100 000 беженцев после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году. Это один из самых высоких показателей по всему ЕС в отношении численности населения.

Согласно официальным данным, приток беженцев способствовал тому, что население Ирландии выросло почти до 5,3 миллиона. Этот самый большой рост за 15 лет произошел буквально в течение года.

"Эта тенденция вызвала напряжение в правящей коалиции относительно того, как именно пересмотреть политику открытых дверей Ирландии: страна борется с жилищным кризисом, особенно среди молодежи, которая пытается купить или арендовать жилье. Из-за ограниченных возможностей украинских беженцев часто селят в гостиницах, оплачиваемых государством", – пишет FT.

Кризис с жильем. В Ирландии ограничат бесплатное размещение украинцев: деталиФото: Одно из мест размещения украинцев, палатки в Страдбалле Холл (Getty Images)

"Хотя сочувствие ирландского правительства и ирландского народа неограниченные, есть ограничения нашей способности", – заявил один из представителей правительства Лео Варадкар в парламенте на этой неделе.

И добавил, что не знает, сможет ли страна предоставить жилье еще для 30 000-50 000 людям, если бы они прибыли в страну в течение следующего года.

Ранее министр интеграции Родерик О'Горман обнародовал предложения разрешить новоприбывшим украинским беженцам оставаться в оплачиваемом государством жилье всего 90 дней.

"Это предложение застало врасплох других чиновников. Его раскритиковали эксперты из-за неопределенности того, как это повлияет на возможность украинских детей посещать школу", – отмечают в издании.

По оценкам Министерства юстиции, каждый третий украинец, недавно подавший заявку на временную защиту, прибывает в Ирландию уже после защиты в других странах ЕС.

Ирландия имеет долгую историю эмиграции из разных стран и гордится своей политикой открытых дверей, пишет FT. По данным правительства, с прошлого года 98 390 украинцев зарегистрировались для временного проживания в Ирландии. В то же время около 20% из них уже работают и не нуждаются в "государственном" жилье.

Кроме украинских беженцев, в стране проживают 24 222 искателя убежища из других государств.

Ранее в этом году в правительстве уже призывали искателей убежища не приезжать в Ирландию, потому что не могли гарантировать им размещение. Около 350 соискателей убежища сейчас размещены в палатках, и многие уже жаловались на плохие условия проживания.

Для украинских беженцев в Ирландии уже ввели строгие правила размещения. Тем, кто проживает в оплачиваемом государством жилье, отменили право на отсутствие 7 дней в течение 6 месяцев. С 9 октября даже за день отсутствия номера в гостинице или других объектах размещения могут больше не хранить за человеком.

Такое изменение правил – это первый шаг из серии мер, чтобы "снизить привлекательность Ирландии как страны для временной защиты". Также в Ирландии планируют существенно сократить поддержку украинцев. Речь идет о предоставлении бесплатного жилья вновь прибывшим только в первые три месяца пребывания по прибытии в страну.

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