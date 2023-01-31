В Ірландії готуються обмежити термін підтримки українців: деталі

В уряді Ірландії обговорюють можливість встановити термін підтримки українським біженцям за прикладом інших країн ЄС. Досі нашим громадянам надавалася допомога на необмежений час.

Нові пропозиції пов'язані з гострою нестачею житла для біженців з інших країн, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Irish Mirror.

Кабінет міністрів у вівторок, 31 січня, збирається обговорити питання щодо встановлення терміну дії запропонованої підтримки, зокрема житла. Така політика відповідала б політиці інших країн ЄС.

Це пов'язано з тим, що уряд Ірландії щосили намагається знайти житло для осіб, які шукають міжнародного захисту. Минулого тижня в Департаменті інтеграції оголосили, що транзитний вузол Citywest закриють для біженців з інших країн через проблеми з пропускною спроможністю.

Загалом Ірландія прийняла вже понад 73 000 українських біженців та прохачів міжнародного захисту з інших країн. Згідно з недавнім дослідженням, 40% бездомних у країні не є громадянами Ірландії.

За словами представника Департаменту, реагування на міграційну кризу наразі вступило в надзвичайно складну фазу, по всій країні не вистачає житла для заявників на міжнародний захист. При цьому перспективи розміщення людей, які рятуються від війни в Україні, також непрості.

Фото: Центр допомоги українцям в Ірландії (gettyimages.com)

Міністр у справах дітей Родерік О'Горман заявив, що намагатиметься отримати негайний доступ до будівель інших урядових відомств, щоб у найближчі тижні створити кілька локацій тимчасового розміщення.

Департамент у справах дітей проаналізував програми допомоги біженцям в інших країнах Європи. Згідно з документом, Ірландія є "винятковою" країною, оскільки розміщення біженцям пропонується переважно у готелях.

Нагадаємо, ми писали, чи обов'язково українцям оплачувати харчування у готелях Ірландії.