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В Ирландии готовятся ограничить срок поддержки украинцев: детали

Фото: Транзитный пункт для беженцев в Дублине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В правительстве Ирландии обсуждают возможность установить сроки поддержки украинским беженцам по примеру других стран ЕС. До сих помощь нашим гражданам предоставлялась на неограниченное время.

Новые предложения связаны с острой нехваткой жилья для беженцев из других стран, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Irish Mirror.

Кабинет министров во вторник, 31 января, собирается обсудить вопрос об установлении срока действия предлагаемой поддержки, в частности, жилья. Такая политика соответствовала бы политике других стран ЕС.

Это связано с тем, что правительство Ирландии изо всех сил пытается найти жилье для лиц, ищущих международной защиты. На прошлой неделе в Департамент интеграции объявили, что транзитный узел Citywest закроют для беженцев из других стран из-за проблем с пропускной способностью.

Всего Ирландия приняла уже более 73 000 украинских беженцев и просителей международной защиты из других стран. Согласно недавнему исследованию, 40% бездомных в стране не являются гражданами Ирландии.

По словам представителя Департамента, реагирование на миграционный кризис в настоящее время вступило в чрезвычайно сложную фазу, по всей стране не хватает жилья для заявителей на международную защиту. При этом перспективы размещения людей, спасающихся от войны в Украине, также непростые.

Фото: Центр помощи украинцам в Ирландии (gettyimages.com)

Министр по делам детей Родерик О'Горман заявил, что будет пытаться получить немедленный доступ к зданиям других правительственных ведомств, чтобы в ближайшие недели создать несколько локаций временного размещения.

Департамент по делам детей проанализировал программы помощи беженцам в других европейских странах. Согласно документу, Ирландия является "исключительной" страной, поскольку размещение беженцам предлагается преимущественно в гостиницах.

Напомним, мы писали, обязательно ли украинцам оплачивать питание в отелях Ирландии.

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Ирландияжилье для переселенцев