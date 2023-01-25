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Чи обов'язково українцям оплачувати харчування в готелях Ірландії: пояснення консула

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Середа 25 січня 2023 15:35
Чи обов'язково українцям оплачувати харчування в готелях Ірландії: пояснення консула Фото: Українські біженці в Ірландії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці в Ірландії з початку січня повинні платити за своє харчування у готелях, де їм надали безкоштовне житло. Із 3 січня встановлені суми складають 10 євро на день з дорослого, і 5 євро – за дитину.

Чи обов'язково українцям оплачувати харчування в готелях, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на пояснення консула України в Ірландії Олексія Тютюненка.

Дипломат відповів на питання українців в інтерв'ю волонтерській організації "Ukrainian Action".

За словами консула, директива ЄС про тимчасовий захист українців не імплементована в законодавство Ірландії.

"Тобто країна по суті користується вказівкою ЄС, але у внутрішньому законодавстві цього не прописано. Оплату харчування в готелях запровадили за рішенням Департаменту в справах дітей рівності, інвалідів, інтеграції та молоді Ірландії, який займається розселенням біженців. Це рішення уряду Ірландії, але воно ніякою постановою не врегульоване. Всіх людей, які проживають у готелях, про це попередили", – звертає увагу Олексій Тютюненко.

Дипломат звертає увагу: ірландці встановлюють власні правила. Якщо українці їх не дотримуються, влада Ірландії може приймати доволі жорсткі рішення.

Чи обов'язково українцям оплачувати харчування в готелях Ірландії: пояснення консулаФото: Допомога українським біженцям у Ірландії (gettyimages.com)

"Це так само стосується сплати за проживання тварин – цуценят, котів. Почнете не сплачувати – почнуться проблеми. Ірландці попереджали, що будуть виселяти людей, які не будуть самостійно сплачувати за собак, бо держава більше не може це покривати", – нагадує він.

Консул України рекомендує українцям слідувати правилам, які встановлюють ірландці, навіть якщо це не врегульовано постановою.

"Тому що вони можуть сказати, що тимчасовий захист в Ірландії також не врегульований, як і соціальні виплати, і житло. Краще не сперечатися з країною, яка надає прихисток і створює такі умови для вас", – звертає увагу дипломат.

Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії закривають основний центр прийому біженців.

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