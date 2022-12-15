Інтернет Starlink і генератор. Яке житло українці шукають на зиму в Карпатах

Відключення світла у містах спричиняють проблеми з опаленням та водопостачанням. Через це деякі українці стали переселятися у приватні будинки з автономним опаленням.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, чи є попит на котеджі із пічним обігрівом у Карпатах та як забезпечують свою роботу готелі в умовах відключень електроенергії.

"Печей у Карпатах вже майже не залишилося"

Печі на дровах у Карпатах були у довоєнний час радше автентичним елементом інтер'єру, аніж повноцінним приладом для обігріву приміщення, пояснюють в коментарі TRAVEL РБК-Україна фахівці сайту Karpaty.info, який описує туристичні можливості Карпат.

"Справжніх старих садиб, які облаштовані для прийому туристів, у Карпатах не так вже й багато. Переважно, це стилізовані під старовину будівлі з сучасним інтер'єром, де пічки може взагалі не бути, або вона вимурувана у вигляді недіючої оздоби", – розповідають знавці.

Тому садиб із власне пічним опаленням в каталозі на сайті практично нема – є осучаснені булер'яни (печі тривалого горіння) або каміни на дровах і прив'язаним до них обігрівом теплим повітрям.

"Щодо пропозицій і попиту на проживання взимку, приблизно 25% житла досі зайнято переселенцями з минулих періодів. Велика кількість садиб і готелів є вільною, але не всі господарі вільних будинків пропонують постійне проживання на зиму, бо світло відключають по всій Україні", – звертають увагу в редакції ресурсу.

Фото: Краєвид в Івано-Франківській області (gettyimages.com)

Деякі власники бояться брати людей через непередбачувані ситуації із світлом. Також не всі міські жителі зможуть легко пристосуватись до сільського зимового варіанту життя.

"Попит є, але він не масовий. З останніх запитів був такий: чи можемо ми запропонувати котедж, який можна зняти на 2 місяці (або кімнату в котеджі) з інтернетом Starlink, автономним опаленням та генератором. А однією з найпопулярніших публікацій за останній час у наших соцмережах була пропозиція проживання у автономному котеджі з твердопаливним котлом (булер'ян-камін), постійною наявністю холодної та гарячої води та безперебійним електричним живленням (сонячні панелі)", – діляться експерти Karpaty.info.

Втім, погіршення погодних умов у Карпатах може впливати навіть на добре оснащені автономні будинки.

Робота котлів залежить від електроенергії - готельєр

У котеджах кантрі-клубу "Тиша" в селі Ізки на Закарпатті опалення забезпечується котлами на дровах, робота яких залежить від електроенергії.

"У будинках є батареї та тепла підлога, дрова встигають прогоріти за той час, коли є електроенергія, і тримають тепло досить довго. А на екстремальні випадки, якщо електроенергії не буде тривалий час (найдовше не було 17 годин), маємо генератор, який зробить роботу котла (і опалення відповідно) можливим", – розповідає нам власниця готелю Анастасія Ар'є.

Фото: Туристи селяться в котеджах на тривалий час (gettyimages.com)

У готелі пропонують 30% знижку на довготривалу оренду (від 3 тижнів та довше), тож зараз є гості до кінця грудня.

"Потім – новорічний заїзд, і на початок січня є броні. В середньому – на тиждень кожна. До цього гості жили з квітня до вересня, і з жовтня до кінця листопада. Час від часу хтось приїжджає просто на вихідні змінити обстановку", – розповідає вона про попит на тривале проживання.

Якщо світла немає, то генератор дає можливість для найнеобхіднішого: опалювати будинки, працювати насосам і подавати воду в систему. Але кухонна техніка, розетки не працюють.

"Якщо і далі відключення будуть за графіком, то двічі на день по кілька годин без світла більш-менш нормально витримувати. Хаотичні вимкнення і непрогнозованість – оце вже більш стресово", – зауважує готельєрка.

Інтернет зазвичай продовжує працювати або від провайдера, або "тягне" мобільний інтернет. Це актуально багатьом гостям і власникам, інакше неможливо працювати.

В наступному році заклад планує підвищувати ціни на проживання на 30% – на стільки змінився курс валют і подорожчало паливо, продукти та господарські товари.

"Робота генератора цілий день обходиться в 1000 гривень"

У зв'язку із відключеннями електропостачання і складнощами з опаленням власники садиб консервують будинки на зиму. Так зробила Оксана Клебан, власниця садиби "Дарваїв Кут" в селі Старий Мізунь на Івано-Франківщині.

"Взагалі цього року з туризмом погано, а зараз попиту нема, глухий сезон. У нас переселенці були до травня. На Новий рік буде тільки одна родина гостювати. Для проживання переселенці шукають будинки, які коштують 3-4 тисячі на місяць", – розповідає вона РБК-Україна.

Фото: Деякі садиби консервують на зиму через проблеми з опаленням (gettyimages.com)

Проживання для родини з 4 осіб в будинку коштує взимку 1000 гривень на добу. У стільки ж обходиться і постійна робота генератора на день, зауважує власниця садиби.

"У мене три будиночки, але два я на зиму законсервувала, бо без світла опалювати дровами небезпечно, мають працювати циркуляційні насоси. Без світла можна "зірвати систему" і той дерев'яний будиночок може згоріти", –пояснює жінка.

Один із будинків, який жінка залишила "робочим", обігрівається буржуйкою на дровах.

Нагадаємо, ми писали, що на захід України почали переїжджати мешканці великих міст.