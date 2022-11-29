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Тепло, вода та зв'язок. На захід України почали переїжджати мешканці великих міст

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Вівторок 29 листопада 2022 15:17
Тепло, вода та зв'язок. На захід України почали переїжджати мешканці великих міст Фото: Курорт Славське на Львівщині (vnebo.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

На Львівщину почали переїжджати люди із великих міст для віддаленої роботи. Зокрема, у Славській громаді таких вже близько тисячі.

Про це в коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіла керівниця відділу туризму та комунікації Славської селищної ради Ольга Безушко.

Люди з Києва, Харкова, інших міст поступово переїжджають у Славську громаду – переважно ті, хто працюють віддалено. Але різкого зростання втікачів від холоду поки немає, каже вона.

"Поки що це невеликий потік людей порівняно із кількістю переселенців, які прибули в громаду навесні. Відтоді у нас залишилося близько 3 тисяч людей. Ми розуміємо, що у нас може знову бути така сама хвиля поселення, як була у березні-квітні", – розповідає фахівець.

За останній місяць на територію громади, куди входять 16 населених пунктів, приїхали ще близько тисячі людей.

"І Славське, і навколишні села готові приймати до себе людей, які будуть тимчасово переїжджати зі своїх домівок. У нас є часткове забезпечення індивідуальним альтернативним живленням – по домах у людей є акумулятори, генератори, господарі готуються, щоб підтримати гостей, які приїдуть", – зазначає Ольга Безушко.

Спеціаліст пояснює: на всю територію громади є 10 тисяч ліжкомісць у готелях і котеджах – це стільки людей можна одночасно поселити. Зараз заселені 20-25% місць і 15% – заброньовані.

"Це не високий рівень комфорту, це виключно місця, де можна в теплі, з водою зараз поселитися з мінімальним доступом до комунікаційних мереж. Хоч зараз не відчувається багато людей на вулицях, але ми розуміємо, що можуть ринути. Тому що у нас навколо Славського є і села – а це індивідуальне опалення, в більшості пічне: як мінімум, в тих будинках буде тепло", – пояснює вона переваги локації.

Також у садибах є вода незалежно від електрики. Останній тиждень у громаді застосовують аварійні відключення, останні два дні там чергують 4 години зі світлом, 8 годин – без електропостачання.

"Але під час відключень світла зв'язок не зникає – оператори можуть виключати на півгодини – можливо, коли переходять на альтернативне живлення", – звертає увагу співрозмовниця.

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