Інший статус. Що чекає на українських біженців у Європі у найближчі 10 років

Тимчасовий захист для українських біженців у ЄС планують продовжити до 2025 року. Максимальний термін дії цього статусу – три роки.

Які можуть бути подальші рішення щодо українців, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

"Думаю, що багато країн і держав-членів ЄС думали про потенційні рішення. У директиві є жорстке обмеження, що вона закінчується через три роки. Тож після цього має бути інший статус для цих людей", – сказала заступниця директора Європейського інституту міграційної політики Жасмін Слотєс у коментарі RFI.

Можливі рішення щодо українців вже обговорюють у Єврокомісії. Спеціальний радник з питань України Лодевейк Ашер запропонував продовжити тимчасовий захист українцям на очікуваний термін відбудови України – приблизно 10 років.

"Зрозуміло, що навіть після другого продовження тимчасового захисту багато переміщених осіб з України навряд чи зможуть безпечно повернутися додому. Це створить невизначеність і може призвести до розбіжностей всередині ЄС, оскільки у держав-членів може виникнути спокуса застосувати різні підходи", – зауважив він.

Фото: Українці в Польщі (gettyimages.com)

Уряди країн ЄС в майбутньому можуть запровадити в односторонньому порядку механізм, подібний до тимчасового захисту, вважає Жасмін Слотєс. Прикладом є Данія, яка була звільнена від Директиви про тимчасовий захист і має свій статус для втікачів від війни.

У такого рішення є недолік – кожна країна запропонує власне рішення, тому біженці можуть опинитися в кращому або гіршому становищі.

Після завершення дії тимчасового захисту українці можуть отримати міжнародний захист. Статус біженця має переваги для тих, хто хоче залишитися жити за кордоном. Але надання притулку вимагає часу. Крім того, загальна кількість шукачів притулку з інших країн вже сягає мільйона. Заяви від українців створять додатковий тиск на систему надання притулку.

Тим часом країни ЄС вже міркують про надання дозволу на довгострокове проживання українським біженцям. Зокрема, в Ірландії понад 30 тисяч українців можуть отримати посвідку на проживання після війни.

Також ми писали, що українським біженцям можуть спростити отримання карти резидента ЄС.

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