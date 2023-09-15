Другой статус. Что ждет украинских беженцев в Европе в ближайшие 10 лет

Временную защиту для украинских беженцев в ЕС планируют продлить до 2025 года. Максимальный срок действия этого статуса – три года.

Какие могут быть дальнейшие решения по отношению к украинцам, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

"Думаю, что многие страны и государства-члены ЕС думали о потенциальных решениях. В директиве есть жесткое ограничение, что она истекает через три года. Поэтому после этого должен быть другой статус для этих людей", – сказала заместитель директора Европейского института миграционной политики Жасмин Слотес в комментарии RFI.

Возможные решения по отношению к украинцам уже обсуждают в Еврокомиссии. Специальный советник по Украине Лодевейк Ашер предложил продлить временную защиту украинцам на ожидаемый строк восстановления Украины – примерно 10 лет.

"Понятно, что даже после второго продления временной защиты многие перемещенные лица из Украины вряд ли смогут безопасно вернуться домой. Это создаст неопределенность и может привести к разногласиям внутри ЕС, поскольку у государств-членов может возникнуть соблазн применить разные подходы", – отметил он.

Фото: Украинцы в Латвии (gettyimages.com)

Правительства стран ЕС в будущем могут ввести в одностороннем порядке механизм, подобный временной защите, считает Жасмин Слотес. Примером является Дания, освобожденная от Директивы о временной защите и имеющая свой статус для бежавших от войны.

Такое решение имеет недостаток – каждая страна предложит собственное решение, поэтому беженцы могут оказаться в лучшем или худшем положении.

После завершения действия временной защиты украинцы могут получить международную защиту. У статуса беженца есть преимущества для тех, кто хочет остаться жить за границей. Но предоставление убежища требует времени. Кроме того, общее количество искателей убежища из других стран уже достигает миллиона. Заявления от украинцев создадут дополнительное давление на систему предоставления убежища.

Между тем, страны ЕС уже рассуждают о предоставлении разрешения на долгосрочное проживание украинским беженцам. В частности, в Ирландии более 30 тысяч украинцев могут получить вид на жительство после войны.

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