UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Грузії стартувала нова програма виплат українським біженцям: деталі

Фото: Тбілісі, Грузія (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із жовтня 2022 року українські біженці у Грузії отримуватимуть щомісячні виплати в 235 ларі упродовж 6 місяців, до березня 2023 року.

Нова програма грошової допомоги реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на UniteTogether.

Програму виплат UkrCashTransfer організували спільно з Асоціацією самаритян Грузії. Грошову допомогу по 235 ларі (86 євро або 3105 гривень) щомісячно отримуватимуть родини біженців, у складі яких є:

  • люди літнього віку;
  • люди з важкими хворобами;
  • люди з інвалідністю;
  • також багатодітні сім'ї;
  • інші вразливі категорії.

Загалом програма розрахована на 2400 осіб, які раніше не отримували жодної допомоги. Для того, щоб отримати виплати, слід подати заявку на сайті – це можна буде зробити із 16 жовтня.

Фото: Підтримка України на вулицях Грузії (unsplash.com/kiryl)

Достатньо заповнити анкету від однієї людини, яка вкаже всіх представників сімї, які претендують на допомогу. Після цього із заявником зв'яжеться представник UniteTogether для призначення зустрічі та перевірки даних.

Нагадаємо, ми писали, що українців зобов'яжуть платити за прихисток у Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузіявиплати