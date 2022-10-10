В Грузии стартовала новая программа выплат украинским беженцам: детали

С октября 2022 года украинские беженцы в Грузии будут получать ежемесячные выплаты в 235 лари в течение 6 месяцев до марта 2023 года.

Новая программа денежной помощи реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Германии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на UniteTogether.

Программу выплат UkrCashTransfer организовали совместно с Ассоциацией самаритян Грузии. Денежную помощь по 235 лари (86 евро или 3105 гривен) будут ежемесячно получать семьи беженцев, в составе которых:

люди пожилого возраста;

люди с тяжелыми болезнями;

люди с инвалидностью;

также многодетные семьи;

другие уязвимые категории.

В общей сложности программа рассчитана на 2400 человек, ранее не получавших никакой помощи. Для того чтобы получить выплаты, следует подать заявку на сайте – это можно будет сделать с 16 октября.

Фото: Поддержка Украины на улицах Грузии (unsplash.com/kiryl)

Достаточно заполнить анкету от одного человека, который укажет всех представителей семьи, претендующих на помощь. После этого с заявителем свяжется представитель UniteTogether для назначения встречи и проверки данных.

Напомним, мы писали, что украинцев обяжут платить за убежище в Польше.