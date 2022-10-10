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У Грузії стартувала нова програма виплат українським біженцям: деталі

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Понеділок 10 жовтня 2022 14:35
У Грузії стартувала нова програма виплат українським біженцям: деталі Фото: Тбілісі, Грузія (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із жовтня 2022 року українські біженці у Грузії отримуватимуть щомісячні виплати в 235 ларі упродовж 6 місяців, до березня 2023 року.

Нова програма грошової допомоги реалізується за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на UniteTogether.

Програму виплат UkrCashTransfer організували спільно з Асоціацією самаритян Грузії. Грошову допомогу по 235 ларі (86 євро або 3105 гривень) щомісячно отримуватимуть родини біженців, у складі яких є:

  • люди літнього віку;
  • люди з важкими хворобами;
  • люди з інвалідністю;
  • також багатодітні сім'ї;
  • інші вразливі категорії.

Загалом програма розрахована на 2400 осіб, які раніше не отримували жодної допомоги. Для того, щоб отримати виплати, слід подати заявку на сайті – це можна буде зробити із 16 жовтня.

У Грузії стартувала нова програма виплат українським біженцям: деталі

Фото: Підтримка України на вулицях Грузії (unsplash.com/kiryl)

Достатньо заповнити анкету від однієї людини, яка вкаже всіх представників сімї, які претендують на допомогу. Після цього із заявником зв'яжеться представник UniteTogether для призначення зустрічі та перевірки даних.

Нагадаємо, ми писали, що українців зобов'яжуть платити за прихисток у Польщі.

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