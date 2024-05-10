Ціни знижуються. Скільки коштує оренда житла у великих містах Польщі

Пошук житла в оренду у Польщі – одне з найактуальніших питань для більшості українців у цій країні. Ціни на квартири поступово знижуються у багатьох містах.

Скільки коштує орендувати житло у Польщі навесні 2024 року, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl .

Оренда житла у Польщі подешевшала за рік

Згідно зі звітом аналітиків порталу з нерухомості Otodom, у березні 2024 року подешевшала оренда житла у деяких великих містах Польщі. Наприклад, порівняно з лютим, на 1% знизилася середня ціни оренди квартир до 40 кв. м у Кракові, Вроцлаві, Щецині, Познані та Гдині. На 1,3% орендні ставки зменшилися у Варшаві, на понад 2% – у Любліні.

За рік найбільше падіння ціни було зафіксоване у Лодзі (-4,4%), Щецині (-2,4%) і Вроцлаві (-2,2%). Але в деяких містах найменші квартири подорожчали для оренди: у Любліні – на 5%, у Познані – на 4%.

Середня ціна оренди квартири до 40 кв. м у найбільших містах Польщі

У березні 2024 року середня вартість оренди житла була така:

Варшава - 2 917 злотих (680 євро);

Гданськ - 2 449 злотих (571 євро);

Вроцлав - 2 356 злотих (549 євро);

Краків - 2 406 злотих (561 євро);

Щецин - 2 047 злотих (477 євро);

Люблін - 2 022 злотих (471 євро);

Познань - 1 995 злотих (465 євро);

Лодзь - 1 701 злотих (396 євро);

Бидгощ - 1 625 злотих (379 євро);

Катовіце - 1 781 злотих (415 євро).

Фото: Ціни на квартири несуттєво знизилися (unsplash.com)

Скільки коштує орендувати квартиру площею до 60 кв. м

Ціни на оренду трохи більших квартир – 40-59 кв. м – у березні 2024 року знизились порівняно з лютим у великих містах: Варшава (-1,5%), Краків (-0,3%), Познань (-0,6%). Проте в інших великих містах, які аналізували експерти, ціни на оренду зросли.

Середні ставки орендної плати за житло площею 40-59 кв. м в березні 2024 року були такі:

Варшава - 3 795 злотих (885 євро);

Гданськ - 3 030 злотих (706 євро);

Вроцлав - 2 921 злотих (681 євро);

Краків - 3 037 злотих (708 євро);

Щецин - 2 596 злотих (605 євро);

Люблін - 2 494 злотих (581 євро);

Познань - 2 476 злотих (577 євро);

Лодзь - 2 168 злотих (505 євро);

Бидгощ - 2 039 злотих (475 євро);

Катовіце - 2 338 злотих (545 євро);

Фото: Ціни на оренду великих квартир знизилися у Варшаві (pixabay.com)

Середні ціни на оренду житла площею 60-89 кв. м

Великі квартири у Польщі також подешевшали для орендарів. У березні 2024 року ціни на оренду квартир 60-89 кв. м порівняно з лютим знизилися у містах: Варшава (-2,5%), Краків (-0,1%), Катовіце (-1,8%) та Лодзь (-2,2%). В інших містах падіння ціни не зменшилися.

Середні ціни оренди квартири 60-89 кв. м у найбільших містах Польщі в березні 2024 року була така: