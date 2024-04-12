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Греція подарує туристам відпочинок на сотні євро: хто може приїхати

П'ятниця 12 квітня 2024 15:42
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Греція подарує туристам відпочинок на сотні євро: хто може приїхати Фото: Відпочинок на острові Родос (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Греції оголосив про те, що туристам, які відпочивали на Родосі торік, подарують безкоштовний відпочинок у 2024 році. Електронні ваучери видаватимуть на суму до 500 євро.

Хто зможе приїхати відпочити безкоштовно та які умови програми, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

У липні 2023 року на Родосі спалахнули лісові пожежі, через що близько 25 тисяч туристів були змушені евакуюватися. Тепер влада Греції пропонує їм компенсації - відпочинок цього року. Ті, хто зупинявся в готелях, евакуйованих через пожежі, зможуть скористатися ваучерами на суму до 500 євро для покриття проживання упродовж тижня.

Електронні ваучери будуть дійсні в міжсезоння на острові – з цих днів до 31 травня, а потім з 1 жовтня по 15 листопада.

Представники туристичної служби на Родосі кажуть, що попит на ваучери вже є високим, понад 5000 майбутніх відпочиваючих вже зареєструвалися. Очікується, що заявок буде ще більше на осінні дати, коли більше людей дізнаються про схему.

Компенсація становитиме від 300 до 500 євро, але вона доступна лише в готелях, а не приватних помешканнях.

Нагадаємо, ми писали, що на більшості пляжів Греції хочуть заборонити шезлонги. Такі заходи мають подолати надмірний туризм.

Також ми розповідали, що сім із десяти найчистіших пляжів світу – у Європі. У топ-10 потрапила і Греція.

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