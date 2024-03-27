ua en ru
Ср, 27 березня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На більшості пляжів Греції заборонять шезлонги: нові правила

Середа 27 березня 2024 17:18
UA EN RU
На більшості пляжів Греції заборонять шезлонги: нові правила Фото: Пляж у Греції (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Туристи, які вирішать відпочити на морі у Греції цього літа, будуть здивовані новими правилами. На більшості пляжів заборонять встановлювати шезлонги.

Такі заходи влада вживатиме, щоб боротися з надмірним туризмом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс повідомив про нові правила на пляжах. За його словами, з цієї весни діятиме вимога, щоб 70% пляжів були без шезлонгів, щоб зменшити натовпи туристів. На територіях під охороною ця вимога стосуватиметься 85% пляжів. В екологічно чутливих зонах лежаки заборонять повністю.

Греція є одним із найпопулярніших європейських напрямків для морського відпочинку, тому не дивно, що країна стикається із надмірним туризмом. Високий попит на пляжні місця призвів до проблем натовпів, бо багато ресторанів та готелів займають великі ділянки берегової лінії, залишаючи мало місця для людей.

Відтепер мінімальну відстань між береговою лінією та шезлонгами будуть суворо контролювати. А між підприємцями проводитимуть онлайн-аукціони на право поставити свої лежаки.

До слова, все більше країн запроваджують нові правила на пляжах. В іспанському Бенідормі туристам можуть загрожувати штрафи до 1200 євро за купання з півночі до 7 ранку. Португалія штрафуватиме до 36 000 євро за гучну музику з портативних колонок. А на Сардинії туристам заборонено виходити на знаменитий пляж Сп'яджа Роза – за це штрафують до 3500 євро.

Нагадаємо, ми писали, що сім із десяти найчистіших пляжів світу – у Європі. У топ-10 потрапила і Греція.

Також ми розповідали про казкові прибережні локації Італії для відвідування навесні. Там сонячно і цікаво, але мало туристів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греція пляжі Відпочинок за кордоном
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олег Васильєв
Квитки онлайн. Як доїхати з Києва до Відня потягом та скільки це коштує
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Роман Маленков
Волинський Єрусалим. Місто-легенда, яке варто відвідати під час подорожі Україною
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець, директор компанії "Україна Інкогніта"
Олексій Войцеховський
Ціни знизилися. Скільки зараз коштує відпочинок у Карпатах
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Олена Чернега
На крок попереду. Як Україна вийшла у світові лідери в цифровізації культури
Олена Чернега
експертка з віртуального туризму
Всі точки зору