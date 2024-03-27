На більшості пляжів Греції заборонять шезлонги: нові правила

Туристи, які вирішать відпочити на морі у Греції цього літа, будуть здивовані новими правилами. На більшості пляжів заборонять встановлювати шезлонги.

Такі заходи влада вживатиме, щоб боротися з надмірним туризмом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс повідомив про нові правила на пляжах. За його словами, з цієї весни діятиме вимога, щоб 70% пляжів були без шезлонгів, щоб зменшити натовпи туристів. На територіях під охороною ця вимога стосуватиметься 85% пляжів. В екологічно чутливих зонах лежаки заборонять повністю.

Греція є одним із найпопулярніших європейських напрямків для морського відпочинку, тому не дивно, що країна стикається із надмірним туризмом. Високий попит на пляжні місця призвів до проблем натовпів, бо багато ресторанів та готелів займають великі ділянки берегової лінії, залишаючи мало місця для людей.

Відтепер мінімальну відстань між береговою лінією та шезлонгами будуть суворо контролювати. А між підприємцями проводитимуть онлайн-аукціони на право поставити свої лежаки.

До слова, все більше країн запроваджують нові правила на пляжах. В іспанському Бенідормі туристам можуть загрожувати штрафи до 1200 євро за купання з півночі до 7 ранку. Португалія штрафуватиме до 36 000 євро за гучну музику з портативних колонок. А на Сардинії туристам заборонено виходити на знаменитий пляж Сп'яджа Роза – за це штрафують до 3500 євро.

Нагадаємо, ми писали, що сім із десяти найчистіших пляжів світу – у Європі. У топ-10 потрапила і Греція.

Також ми розповідали про казкові прибережні локації Італії для відвідування навесні. Там сонячно і цікаво, але мало туристів.