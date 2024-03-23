Сім із десяти найчистіших пляжів світу – у Європі: де їх шукати

Відпочинок на морі українським дітям останні два роки доступний лише за кордоном. Українкам, які обиратимуть курорт для відпуски, варто звернути увагу на список найчистіших пляжів світу.

Сім локацій у першій десятці рейтингу знаходяться у Європі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на euronews.travel.

Як визначали топ-10 найекологічніших пляжів світу

На вибір напрямку для відпочинку користувачів Tripadvisor впливає такий фактор, як екологічність та допомога навколишньому середовищу. Тому мандрівники рекомендують пляжі, які вписуються у концепцію сталого розвитку – починаючи від спокійних сімейних водойм і закінчуючи популярними місцями для вечірок. На практиці це означає, що відпочивальники там побачать прозору воду, чистий пісок та розвиток екологічних ініціатив.

Tripadvisor щороку публікує рейтинг найкращих пляжів світу. У цьому році очолюють список європейські напрямки. Вперше цього року в рейтингу також є категорія найбільш екологічних пляжів.

Туристична компанія BeCause надала дані про пляжі, нагороджені престижним Блакитним прапором з травня 2023 року по квітень 2024 року. Ця відзнака свідчить про їхню чистоту та безпечність. Укладачі рейтингу врахували позитивні відгуки, у яких згадуються такі терміни, як "екологічно чистий", "екотуризм" та "чиста вода" за останні 12 місяців.

Фото: Пляж у Греції (pixabay.com)

До рейтингу з 10 таких найкращих пляжів потрапили сім європейських.

Перше місце: пляж Сендбенкс у Британії

Перше місце в списку найекологічніших пляжів рейтингу Tripadvisor посіла ця британська локація. Пляж зберігає свою відзнаку "Блакитний прапор" понад 30 років – довше, ніж будь-який інший пляж у країні.

Європейська комісія відзначала раніше цей регіон за високі стандарти чистоти. Відгуки туристів описують пляж як чистий і охайний. Узбережжя очищає команда добровільних збирачів сміття.

Зазначається, що це місце ідеально підходить для маленьких дітей – там можна будувати замки з піску без ризику викопати сміття. Є навіть дитячий ігровий майданчик прямо за пляжем, щоб діти мали де бігати та бавитися.

Пляж Сендбенкс знаходиться на невеликому півострові, який перетинає гирло гавані Пул. Із Лондона можна доїхати поїздом за 4 години. Також можна подорожувати автобусами чи поромом.

Відпочивати у красивій природній локації можна цілий рік, хоча пік сезону – звичайно, влітку, коли можна засмагати.

Фото: Пляж Сендбенкс на невеликому півострові (unsplash.com)

Теплі мілководдя пляжу Галіссас у Греції

Затишна бухта на західному узбережжі грецького острова Сірос посіла п’яте місце в рейтингу Tripadvisor. Пляж розташований між високими скелями. Це ідеальне місце для підводного плавання зі спокійним мілководдям, яке дозволяє залишатися лише по пояс на великій відстані від берега.

Туристи відзначають чисту, прозору воду, а також гарну доступність для людей з інвалідністю. Після відпочинку на пляжі можна вирушити в село, щоб скушткувати унікальні страви в місцевих тавернах. Можна помилуватися краєвидом з каплиці Агіа Паку або відвідати стародавні руїни міста Галіссас.

Дістатися до пляжу Галіссас можна автобусом зі столиці острова Ермуполіс. Поїздка триває до 30 хвилин.

Фото: Пляж Галіссас на грецькому острові Сірос (booking.com)

Пляж Ніссі на Кіпрі – атмосфера вечірки та білий пісок

На курорті Айя-Напа на Кіпрі є популярна піщана ділянка завдовжки 500 м – пляж Ніссі. За свою чистоту пляж отримав Блакитний прапор. Неподалік знаходиться невеликий острівець Ніссі, до якого можна легко дістатися пішки через мілководдя. У рейтингу Tripadvisor цей пляж на 6 місці.

Пляж Ніссі відомий як один з наймальовничіших на Кіпрі. Його східна сторона тиха і спокійна на відміну від західної, яка славиться своїм нічним життям.

Дістатися до локації можна з аеропорту Ларнаки автобусом – відстань приблизно за 35 км. Або ж автобусом з Айя-Напи.

Фото: Пляж Ніссі на Кіпрі (gettyimages.com)

Які ще пляжі увійшли до топ-10 найчистіших

Сім з 10 найбільш екологічно чистих пляжів були в Європі: у Великобританії, Греції, Кіпрі, Мальті та Іспанії.

На третьому місці – пляж Сондерсфут в Уельсі, Меллієха на Мальті на 7 місці, за ним йдуть пляж Міртос у Греції (8) та Плайя-Бланка (9) на Лансароте, Іспанія.

За межами Європи до рейтингу Tripadvisor потрапив пляж Радханагар в Індії (2 місце), пляж Корніш в ОАЕ (4 місце) та пляж Кемпс-Бей у Південній Африці (10 місце).

Нагадаємо, ми писали про казкові прибережні локації Італії для відвідування навесні. Там сонячно і цікаво, але мало туристів.

Також ми писали про найпривітніші міста Європи для відвідування у 2024 році. У рейтингу найгостинніших напрямків у 2024 році – половина європейських регіонів.