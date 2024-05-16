Графіті і протести. Європейська столиця приєдналася до хвилі антитуризму

Столиця Греції приєдналася до хвилі протестів проти надмірного туризму, яка шириться Європою з минулого року. Тепер стіни будинків в Афінах рясніють графіті з написами проти туристів.

Мешканці все більше нарікають на житлову кризу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на greekcitytimes.com.

Греція, яка є однією з найпопулярніших серед туристів країн Європи, тепер страждає від надмірного туризму. Афіни зустрічають гостей графіті на стінах з погрозливими написами.

Минулого місяця жителі історичного міста вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення напливом туристів. Протестувальники скаржаться не лише на перенаселеність через велику кількість туристів, але й на "витіснення" місцевих жителів їхніх домівок. Через житлову кризу, загострену туризмом, містяни змушені переїжджати.

На будівлях можна побачити надписи: "Туристи, повертайтеся додому! Грецька держава вбиває", "Туризм вбиває місто", "Нема туристів – нема хіпстерів", "Спалити Airbnb".

Антитуристичні акції в Афінах відображають подібні рухи по всій Європі, від Менорки до Канарських островів , де жителі вимагають заходів для зменшення негативних наслідків масового туризму.

Нагадаємо, ми писали, що популярне європейське місто оголосило війну туристам. Центр Малаги заліплений наклейками з висловами проти туризму.

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