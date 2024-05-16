Граффити и протесты. Европейская столица присоединилась к волне антитуризма

Столица Греции присоединилась к волне протестов против чрезмерного туризма, которая распространяется по Европе с прошлого года. Теперь стены домов в Афинах пестрят граффити с надписями против туристов.

Жители все больше сетуют на жилищный кризис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на greekcitytimes.com.

Греция, которая является одной из самых популярных у туристов стран Европы, теперь страдает от чрезмерного туризма. Афины встречают гостей граффити на стенах с угрожающими надписями.

В прошлом месяце жители исторического города вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство наплывом туристов. Протестующие жалуются не только на перенаселенность из-за большого количества туристов, но и на вытеснение местных жителей их домов. Из-за жилищного кризиса, обостренного туризмом, горожане вынуждены переезжать.

На зданиях можно увидеть надписи: "Туристы, возвращайтесь домой! Греческое государство убивает", "Туризм убивает город", "Нет туристов – нет хипстеров", "Сжечь Airbnb".

Антитуристические акции в Афинах отражают подобные движения по всей Европе, от Менорки до Канарских островов, где жители требуют мер по уменьшению негативных последствий массового туризма.

Напомним, мы писали, что популярный европейский город объявил войну туристам. Центр Малаги залеплен наклейками с выражениями против туризма.

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