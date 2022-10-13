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У готелях до весни. У Чорногорії стартує програма безкоштовного розселення українців

Фото: Українці у Чорногорії (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Чорногорії стартує державна програма розселення українських біженців. Наших співгромадян, які шукають прихистку від війни, розмістять у готелях до березня 2023 року.

Які умови безкоштовного проживання, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Посольство України в Чорногорії.

Де розселятимуть українців: локації та інфраструктура

Міністерство внутрішніх справ Чорногорії в рамках програми тимчасового захисту для українців нарешті завершило всі необхідні процедури щодо можливості безкоштовного розселення українців у Чорногорії, йдеться на сторінці українського диппредставництва.

Українців селитимуть у готелі міста Сутоморе та Нікшич, поряд з якими є всі необхідні соціальні об'єкти.

"Розміщення відбуватиметься на базі готелю "Sato" у місті Сутоморе, Бар (140 місць) та готелю "Onogost" у місті Нікшич (90 місць), які відповідають усім необхідним критеріям щодо зручного розташування поряд шкіл, дитячих садків, лікарень та інших необхідних закладів", - йдеться на сторінці посольства.

Проживання розраховане до кінця завершення програми тимчасового захисту для українців у Чорногорії 10 березня 2023 року, або довше, якщо її продовжить уряд Чорногорії.

Фото: Українські біженці у Чорногорії (gettyimages.com)

Кого поселять у готелі для безкоштовного проживання

Зазначається, що подавати заяви на проживання можуть лише найвразливіші категорії громадян України. Тобто, ті люди, які:

  • не мають коштів;
  • не володіють нерухомістю на території Чорногорії,
  • не мають іншого рухомого майна високої цінності (наприклад, автомобіля вартістю більше ніж 10 тисяч євро);
  • не є підприємцем, засновником чи членом будь-яких товариств;
  • не мають офіційного працевлаштування, активних чи пасивних доходів, які б трактувалися як щомісячні, періодичні чи постійні виплати (можливі винятки, виходячи зі складу сім'ї, мінімальної заробітної плати, інших індивідуальних факторів, що визначають гостру потребу у допомозі).

Усі охочі оселитися в готелі за програмою повинні звернутися до посольства в порядку онлайн-черги для запевнення заяви та співбесіди. Після цього їм пояснять наступні дії.

Нагадаємо, ми писали, в які країни українці продовжують виїжджати під час війни .

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Черногорияжилье для переселенцев