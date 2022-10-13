В отелях до весны. В Черногории стартует программа бесплатного расселения украинцев

В Черногории стартует государственная программа расселения украинских беженцев. Наших сограждан, ищущих убежища от войны, разместят в отелях до марта 2023 года.
Какие условия бесплатного проживания, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Посольство Украины в Черногории.
Министерство внутренних дел Черногории в рамках программы временной защиты для украинцев наконец-то завершило все необходимые процедуры по возможности бесплатного расселения украинцев в Черногории, говорится на странице украинского диппредставительства.
Украинцев будут селить в отели города Сутоморе и Никшич, рядом с которыми есть все необходимые социальные объекты.
"Размещение будет происходить на базе гостиницы "Sato" в городе Сутоморе, Бар (140 мест) и гостиницы "Onogost" в городе Никшич (90 мест), которые отвечают всем необходимым критериям по удобному расположению рядом школ, детских садов, больниц и других необходимых заведений", - говорится на странице посольства.
Проживание рассчитано до конца завершения программы временной защиты для украинцев в Черногории 10 марта 2023, или дольше, если ее продлит правительство Черногории.
Фото: Украинские беженцы в Черногории (gettyimages.com)
Отмечается, что подавать заявления на проживание могут только самые уязвимые категории граждан Украины. То есть, те люди, которые:
Все желающие поселиться в отели по программе, должны обратиться в посольство в порядке онлайн-очереди для заверения заявления и собеседования. После этого им разъяснят следующие действия.
Напомним, мы писали, в какие страны украинцы продолжают выезжать во время войны.