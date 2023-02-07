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Отели и памятники. Как пострадали туристические локации Турции от землетрясения

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Вторник 07 февраля 2023 15:31
Отели и памятники. Как пострадали туристические локации Турции от землетрясения Фото: Разрушенный отель в Хатае (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Землетрясение в 10 провинциях Турции привело к разрушению около 6 тысяч зданий и гибели почти 4 тысяч людей. Повреждения получили также туристические достопримечательности и отели.

Какие локации пострадали во время землетрясения, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

В каких регионах Турции ощутили землетрясение

В ночь на понедельник на юго-востоке Турции произошли сильные подземные толчки. Это регион древней Месопотамии, в котором активными темпами развивается туризм.

В 37 км от города Газиантеп был зафиксирован подземный толчок магнитудой 7,8 баллов. Землетрясение разрушило крепость Газиантеп, включенную в список наследия ЮНЕСКО.

Отели и памятники. Как пострадали туристические локации Турции от землетрясенияФото: Разрушенная крепость Газиантеп (коллаж РБК-Украина)

В другом туристическом городе Шанлыурфа рухнул жилой дом, а улицы покрылись глубокими трещинами. При этом не пострадал древний город Мардин вблизи с границей Сирии.

Также землетрясение ощущалось в Хатае, Адане, Османие, Диярбакыре, Малатье, Трабзоне, Анталье и Анкаре.

В турецкой провинции Хатай полностью разрушена единственная взлетно-посадочная полоса местного аэропорта. Аэропорты Кахраманмараша и Газиантепа прекратили обслуживать гражданские рейсы.

По отзывам туристов, в туристический регионе Анталья землетрясения ощущались местами.

Отели и памятники. Как пострадали туристические локации Турции от землетрясенияФото: Из-за землетрясения дороги покрылись трещинами (gettyimages.com)

Под завалами отелей ищут людей

Землетрясение привело к разрушению и повреждению многих отелей, сообщает издание turizmajansi.com.

Разрушены минимум 4 отеля – в Адыямане, Малатье, Кахраманмараше, Антакье. В Адыямане рухнул самый большой отель города –Isias. В нем находилась детская волейбольная команда. Также в этом отеле находилась группа из 43 гидов-историков из университетов Турции и Северного Кипра. На данный момент известно, что два гида погибли.

В городе Малатья разрушены два больших отеля – один из них Avşar Hotel, который расположенная в одном из самых оживленных мест города.

Отели и памятники. Как пострадали туристические локации Турции от землетрясенияФото: Разрушенный отель в Адыямане (gettyimages.com)

Отель Alice в районе Рейханлы города Хатай рухнул в результате землетрясения магнитудой 7,4. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Отельеры Турции объявили акцию "Бесплатный отель" для размещения пострадавших от землетрясения. Только в Анталье уже подготовили 15 тысяч номеров.

Также жители пострадавших регионов могут лететь в Стамбул с Turkish Airlines на по фиксированной цене на билеты – 100 лир (195 грн) до 13 февраля. Акция доступна рейсы из Аданы, Диярбакыра, Шанлыурфы и Элязыга.

Напомним, мы писали, что в Турции нашли шесть украинцев, потерявших связь с родственниками после землетрясения.

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