Безпека передусім. Туристи масово скасовують тури до Єгипту

У Єгипті почалися ануляції турів через конфлікт на Близькому Сході. Туроператори відзначають зниження бронювань на 80%, а авіакомпанії пропонують рекордно дешеві квитки.

Попри це чимало компаній відправляють туристів на курорти Червоного моря, розповідає РБК-Україна з посиланням на independent.co.uk.

Туризм у Єгипті почав відчувати наслідки конфлікту на Близькому Сході. Попри те, що прогнози на сезон були оптимістичними, туристи з інших країн почали скасовувати тури. В одній із компаній виданню повідомили про падіння бронювань на курортах Червоного моря на 80%.

"Ми точно бачили досить багато скасувань за останні два-три тижні. Люди, як правило, переборонюють відпочинок десь в іншому місці", – розповів Даррелл Вейд, співзасновник великого туроператора, який обслуговує велику кількість туристів зі США.

Міністерство закордонних справ Британії все ще вважає туристичні зони Єгипту достатньо безпечними для британських відвідувачів.

За словами представника спеціалізованої компанії Discover Egypt, до Єгипту досі подорожують чимало британських туристів.

"За останні кілька тижнів у нас було багато людей і сімей, кілька сотень людей. Ми отримали тільки позитивні відгуки. Нам дзвонять і ми пояснюємо ситуацію. Рекомендація МЗС суттєво не змінилася. Тож до Луксору, Асуану, Нілом і Каїром досі було безпечно подорожувати", – зазначив він.

Тим часом ціни на авіаквитки до Єгипту впали до безпрецедентного рівня. Wizz Air пропонує перельоти рейси з Лондона до Шарм-ель-Шейха за 45 фунтів стерлінгів (51,6 євро) в один бік. Авіакомпанія easyJet запустили рейси з міжнародного аеропорту Сфінкс, неподалік від пірамід у Гізі. Наступного тижня типовий тариф становитиме 40 фунтів стерлінгів (46 євро) із єгипетського аеропорту до Лондона (Лутон).

Тим часом міністр туризму та пам’яток старовини Єгипту Ахмед Ісса заявив, що з початку конфлікту скасування бронювань не перевищило 10%. Але для підтримки туризму в регіоні уряд Єгипет пропонує додаткові 500 доларів США в якості стимулів за рейс, який приземляється в Шарм-ель-Шейху.

Нагадаємо, ми писали, чи безпечно зараз подорожувати до Єгипту чи Йорданії. МЗС Британії не не застерігає від подорожей у туристичні райони.

Також ми писали, що у Єгипті будують залізницю від пляжів до пірамід. Нова гілка залізничної мережі з'єднає всі види туристичних зон.