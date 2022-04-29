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В Госпогранслужбе просят украинцев за границей оформлять загранпаспорта: в чем причина

Фото: Очередь машин на пункте пропуска (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы за границей могут столкнуться с ситуацией, когда может понадобиться такой документ

Украинцам, пересекающим границу других государств во время войны, во многих случаях разрешается въезжать по внутреннему паспорту. Однако в Госпогранслужбе Украины все же призывают наших граждан по возможности оформлять загранпаспорта. В частности, это можно сделать в посольствах Украины за границей.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он не исключает, что пограничники сопредельных стран могут требовать и действующие определенные соглашениями документы для пересечения границы нашими гражданами.

Поэтому, по его словам, ведомство обращается к выезжающим за границу украинцам с просьбой — по возможности оформлять себе загранпаспорта.

"Это стоит делать, поскольку украинцы могут сталкиваться с ситуациями в другой стране, когда им понадобится такой паспорт", — отметил спикер ГПСУ.

Украинцам за границей советуют по возможности оформлять необходимые документы в посольствах. В том числе там можно оформить временное удостоверение на возвращение в Украину.

"Конечно, соглашениями между Украиной и сопредельными странами, "внутренний" паспорт или свидетельство о рождении не определены как документы, которые дают право пересечь границу", — обратил внимание Андрей Демченко.

Напомним, в ГПСУ рассказали, какие документы нужны для возвращения в Украину.

Также Германия увеличит социальные выплаты украинцам.

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Государственная пограничная служба