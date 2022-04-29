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У Держприкордонслужбі просять українців за кордоном оформляти закордонні паспорти: в чому причина

Фото: Черга машин на пункті пропуску (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці за кордоном можуть зіткнутися з ситуацією, коли може знадобитися такий документ

Українцям, які перетинають кордон інших держав під час війни, у багатьох випадках дозволяється в'їжджати за внутрішнім паспортом. Однак у Держприкордонслужбі України все ж закликають наших громадян за можливості оформляти закордонні паспорти. Зокрема, це можна зробити у посольствах України за кордоном.

Про це в коментарі TRAVEL РБК-Україна сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Він не виключає, що прикордонники суміжних країн можуть вимагати й чинні визначені угодами документи для перетину кордону нашими громадянами.

Тому, за його словами, відомство звертається до українців, які виїжджають за кордон, з проханням — за можливості оформляти собі закордонні паспорти.

"Це варто робити, оскільки українці можуть стикатися з ситуаціями в іншій країні, коли їм знадобиться такий паспорт", — зазначив спікер ДПСУ.

Українцям за кордоном радять по можливості оформляти необхідні документи в посольствах. У тому числі там можна оформити тимчасове посвідчення на повернення в Україну.

"Звичайно, угодами між Україною та суміжними країнами, "внутрішній" паспорт або свідоцтво про народження не визначені як документи, які дають право перетнути кордон", — звернув увагу Андрій Демченко.

Нагадаємо, у ДПСУ пояснили, які документи потрібні для повернення в Україну.

Також Німеччина збільшить соціальні виплати українцям.

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