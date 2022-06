Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикенд

Винница — административный центр области, расположенный в центральной части нашей страны. В городе проживает чуть больше 370 тысяч людей. Во время войны России против Украины город стал одним из крупных центров приема переселенцев из регионов, где продолжаются активные боевые действия.

TRAVEL РБК-Украина собрало лучшие локации города, которые стоит посетить, с какой целью вы бы не приехали в этот город. Все эти места можно успеть посетить за один уикенд.

Город, который ведет историю с 14 века

Первое упоминание о Виннице датируется XIV веком, когда литовцы начали строить на этих территориях города-крепости для защиты от татар. Во времена Освободительной войны Богдана Хмельницкого Винница стала сотенным городом, под которым Иван Богун разгромил польское войско. В XVII веке Винницу, как и всю Правобережную Украину, потрясают казацкие восстания.

В последние годы Винница не раз возглавляла рейтинги городов Украины по комфорту для своих жителей. Благоустроенные общественные зоны, удобный транспорт, ухоженные памятники архитектуры — преимущества жизни в городе на Южном Буге.

Видео: Аэропрогулка по Виннице (youtube.com/Fly Droniac)

Что посмотреть в Виннице. Самые интересные памятники истории

Водонапорная башня (каланча)

Оригинальное кирпичное здание с часами находится в самом центре города. Визитная карточка Винницы построена в 1912 году по проекту архитектора Григория Артынова. Памятник главному архитектору города в начале прошлого века установлен в сквере рядом с башней.

Фото: Водонапорную каланчу в Виннице построили в 1912 году (wikipedia.org)

Во времена Второй мировой войны каланчу использовали как наблюдательный пункт. Интересно, что в послевоенное время помещение переделали под жилье для работников водоканала. Сейчас в башне расположен музей памяти воинов, погибших в Афганистане.

Фото: Европейская площадь — хорошее место для прогулок по центру города (wikipedia.org)

Винницкие муры

Так называют комплекс оборонных сооружений иезуитского монастыря с костелом, коллегиумом и корпусом с кельями. Сюда также входит Доминиканский монастырь и Доминиканский костел. Оборонительные стены построили в XVII веке монахи-иезуиты для защиты города от набегов татар.

Фото: Стены Доминиканского монастыря в Виннице (wikipedia.org)

К сожалению, до наших дней сохранились только одна башня и фрагменты укреплений рядом с ней. В помещении бывшего коллегиума Иезуитского монастыря сегодня находится городской архив, а в корпусе монашеского общежития — знаменитый краеведческий музей Винницы.

Фото: Изображение стен и иезуитского коллегиума в Виннице. Середина XIX века (wikipedia.org)

Краеведческий музей

Самый запоминающийся экспонат — скелет мамонта, именно он представляет музей на заглавной странице сайта.

В фонде музея находится больше 200 тысяч экспонатов, среди которых уникальная коллекция древнего золота Подолья из гордеевских курганов, коллекция украшений и вещей воинственных сарматов, большое нумизматическое собрание, этнографическая коллекция, представленная гончарными изделиями, традиционной тканной и вышитой одеждой, предметами быта.

Фото: В Винницком Краеведческом музее — крупнейшее собрание материалов и документов по истории, этнографии и культуре Восточного Подолья (wikipedia.org)

Спасо-Преображенский собор

Находится в здании бывшего доминиканского костела в историко-архитектурном комплексе "Винницкие муры". Его передали православному духовенству в 1832 году.

В советское время собор был разграблен, и в нем разместили сначала резиновый склад, а позже — спортивный зал. В 80-е годы прошлого века храм превратился в зал органной и камерной музыки. Сейчас каждый желающий может посетить службу Православной церкви Украины.

Фото: Свято-Преображенский кафедральный собор сооружен в стиле барокко (wikipedia.org)

Музей-усадьба Пирогова

Усадьба, в которой выдающийся ученый, врач, изобретатель анестезии Николай Пирогов прожил 20 лет, находится в парке на окраине города. В доме представлена экспозиция, рассказывающая о разных периодах жизни ученого. Вы сможете побывать в его кабинете, увидеть личные вещи, хирургические инструменты и книги.

Фото: Усадьба Пирогова — памятник истории национального значения (wikipedia.org)

Рядом расположена аптека-музей, в которой воссозданы интерьеры приемной и операционной Пирогова. Среди экспонатов аптечные предметы и посуда, а также травы, которые использовали для приготовления лечебных средств. Сам Пирогов выращивал необходимые ему для рецептов растения в приусадебном саду.

Еще один объект на территории — церковь-некрополь святого Николая, в которой покоится забальзамированное тело ученого.

Музей ретро-техники "Автомотовелофототелерадио"

Музей с таким необычным названием открылся в 2013 году. Основу его составляет коллекция винничанина Алексей Стрембицкого, которую он собирал 35 лет.

Гости могут увидеть больше сотни экспонатов, среди которых — раритетные автомобили, мотоциклы, велосипеды, а также предметы быта советского времени — фотоаппараты, телевизоры, проигрыватели с пластинками, антиквариат и другие предметы. Музей продолжает пополняться новыми предметами, которые приносят жители города.

Видео: Музей ретро-техники "Автомотовелофототелерадио" (youtube.сom/Vinnitsia is the city of my dreams)

Посетителям музея можно садиться за руль автомобиля, сфотографироваться в военной форме, полетать на самолетном тренажере и поиграть на музыкальных инструментах. Здесь точно понравится детям — коллекция миниатюрных автомобилей и моделей кораблей не оставляет их равнодушными.

Конечно, поездка в Винницу не обойдется без посещения набережной со светомузыкальным фонтаном Roshen.

Где пообедать. Интересные кафе и рестораны города

Biblioteka resto bar

ул. Оводова, 32

Итальянская и европейская кухня по демократическим ценам. Находится в самом центре, недалеко от Водонапорной башни.

Исторический паб "Кінь у протигазі"

ул. Петлюры, 20

Интерьер посвящен военным и революционным событиям в Виннице в начале XX века. Здесь подают украинскую кухню — борщ, вареники с судаком, закуски с салом, паштетом.

Фото: Тематическое гастрокафе в Виннице (instagram.com/horse_in_gas_mask)

Гастропаб "Батискаф"

пр. Коцюбинского, 43

Здесь готовят рыбу и блюда из морепродуктов, а также закуски и салаты. Интерьер оформлен в морском стиле. Посетителей встречает у входа портрет Хэмингуэйя.

Кофейня "Чорна кішка білий кіт"

"Мегамолл"

В этом месте вам подадут кофе исключительно украинской обжарки в сопровождении украинской музыки из динамиков.

Фото: На 100% родное место для всех тех, кто уже больше 3-х лет забегает на кофе в Универмаг, пишут о кофейне в соцсетях (instagram.com/black_cat_white_cat_coffee)

Кафе 7am

ул. Соборная, 38

Как можно догадаться по названию, работает с 7 утра. Обещают приготовить завтрак из любой части света.

Где остановиться в Виннице. Цены на отели летом 2022 года

Мини-гостиница "Инь-Янь"

ул. Оводова, 28

В номерах есть телевизор и кондиционер. Гости могут любоваться на город, расположившись на балконе своего номера.

Апартаменты с террасой на двоих обойдутся в 750 гривен за ночь.

Hotel France

ул. Соборная, 34

В отеле есть бар и общий лаунж-зона. Еду и напитки можно заказать в номер, а завтрак сервируют в формате шведского стола.

Стандартный двухместный номер с общей кроватью стоит 1980 гривен в сутки. Завтрак включен в стоимость.

Фото: Роскошный номер в гостинице Винницы (booking.com)

Мини-отель Churchill-Inn

ул. 8 марта, 1а

Для удобства гостей на территории есть бар и парковка. В каждом номере — ортопедический матрац и мини-бар.

За стандартный номер на двоих вы заплатите 990 гривен, за люкс — 1200 гривен.

Фото: Завтрак в винницком отеле (booking.com)

Фото: Интерьеры одной из гостиниц (booking.com)

Отель Harvest

К услугам гостей — ресторан, парковка и бар. Можно заказать еду в номер.

Стандартный двухместный номер обойдется в 1100 гривен за ночь, люкс с гидромассажной ванной — 1500 гривен. В стоимость номеров включены завтрак и обед.

Предлагаем почитать и наш путеводитель по Полтаве.

Также вы можете изучить Ужгород в деталях - путеводитель по этому колоритному городу подготовил профессиональный гид по Закарпатью.