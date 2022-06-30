Город на Южном Буге. Как исследовать самые интересные локации Винницы за уикенд

Что посмотреть, где поесть и поселиться в одном из самых комфортных городов Украины
Винница — административный центр области, расположенный в центральной части нашей страны. В городе проживает чуть больше 370 тысяч людей. Во время войны России против Украины город стал одним из крупных центров приема переселенцев из регионов, где продолжаются активные боевые действия.
TRAVEL РБК-Украина собрало лучшие локации города, которые стоит посетить, с какой целью вы бы не приехали в этот город. Все эти места можно успеть посетить за один уикенд.
Первое упоминание о Виннице датируется XIV веком, когда литовцы начали строить на этих территориях города-крепости для защиты от татар. Во времена Освободительной войны Богдана Хмельницкого Винница стала сотенным городом, под которым Иван Богун разгромил польское войско. В XVII веке Винницу, как и всю Правобережную Украину, потрясают казацкие восстания.
В последние годы Винница не раз возглавляла рейтинги городов Украины по комфорту для своих жителей. Благоустроенные общественные зоны, удобный транспорт, ухоженные памятники архитектуры — преимущества жизни в городе на Южном Буге.
Видео: Аэропрогулка по Виннице (youtube.com/Fly Droniac)
Оригинальное кирпичное здание с часами находится в самом центре города. Визитная карточка Винницы построена в 1912 году по проекту архитектора Григория Артынова. Памятник главному архитектору города в начале прошлого века установлен в сквере рядом с башней.
Фото: Водонапорную каланчу в Виннице построили в 1912 году (wikipedia.org)
Во времена Второй мировой войны каланчу использовали как наблюдательный пункт. Интересно, что в послевоенное время помещение переделали под жилье для работников водоканала. Сейчас в башне расположен музей памяти воинов, погибших в Афганистане.
Фото: Европейская площадь — хорошее место для прогулок по центру города (wikipedia.org)
Так называют комплекс оборонных сооружений иезуитского монастыря с костелом, коллегиумом и корпусом с кельями. Сюда также входит Доминиканский монастырь и Доминиканский костел. Оборонительные стены построили в XVII веке монахи-иезуиты для защиты города от набегов татар.
Фото: Стены Доминиканского монастыря в Виннице (wikipedia.org)
К сожалению, до наших дней сохранились только одна башня и фрагменты укреплений рядом с ней. В помещении бывшего коллегиума Иезуитского монастыря сегодня находится городской архив, а в корпусе монашеского общежития — знаменитый краеведческий музей Винницы.
Фото: Изображение стен и иезуитского коллегиума в Виннице. Середина XIX века (wikipedia.org)
Самый запоминающийся экспонат — скелет мамонта, именно он представляет музей на заглавной странице сайта.
В фонде музея находится больше 200 тысяч экспонатов, среди которых уникальная коллекция древнего золота Подолья из гордеевских курганов, коллекция украшений и вещей воинственных сарматов, большое нумизматическое собрание, этнографическая коллекция, представленная гончарными изделиями, традиционной тканной и вышитой одеждой, предметами быта.
Фото: В Винницком Краеведческом музее — крупнейшее собрание материалов и документов по истории, этнографии и культуре Восточного Подолья (wikipedia.org)
Находится в здании бывшего доминиканского костела в историко-архитектурном комплексе "Винницкие муры". Его передали православному духовенству в 1832 году.
В советское время собор был разграблен, и в нем разместили сначала резиновый склад, а позже — спортивный зал. В 80-е годы прошлого века храм превратился в зал органной и камерной музыки. Сейчас каждый желающий может посетить службу Православной церкви Украины.
Фото: Свято-Преображенский кафедральный собор сооружен в стиле барокко (wikipedia.org)
Усадьба, в которой выдающийся ученый, врач, изобретатель анестезии Николай Пирогов прожил 20 лет, находится в парке на окраине города. В доме представлена экспозиция, рассказывающая о разных периодах жизни ученого. Вы сможете побывать в его кабинете, увидеть личные вещи, хирургические инструменты и книги.
Фото: Усадьба Пирогова — памятник истории национального значения (wikipedia.org)
Рядом расположена аптека-музей, в которой воссозданы интерьеры приемной и операционной Пирогова. Среди экспонатов аптечные предметы и посуда, а также травы, которые использовали для приготовления лечебных средств. Сам Пирогов выращивал необходимые ему для рецептов растения в приусадебном саду.
Еще один объект на территории — церковь-некрополь святого Николая, в которой покоится забальзамированное тело ученого.
Музей с таким необычным названием открылся в 2013 году. Основу его составляет коллекция винничанина Алексей Стрембицкого, которую он собирал 35 лет.
Гости могут увидеть больше сотни экспонатов, среди которых — раритетные автомобили, мотоциклы, велосипеды, а также предметы быта советского времени — фотоаппараты, телевизоры, проигрыватели с пластинками, антиквариат и другие предметы. Музей продолжает пополняться новыми предметами, которые приносят жители города.
Видео: Музей ретро-техники "Автомотовелофототелерадио" (youtube.сom/Vinnitsia is the city of my dreams)
Посетителям музея можно садиться за руль автомобиля, сфотографироваться в военной форме, полетать на самолетном тренажере и поиграть на музыкальных инструментах. Здесь точно понравится детям — коллекция миниатюрных автомобилей и моделей кораблей не оставляет их равнодушными.
Конечно, поездка в Винницу не обойдется без посещения набережной со светомузыкальным фонтаном Roshen.
Biblioteka resto bar
ул. Оводова, 32
Итальянская и европейская кухня по демократическим ценам. Находится в самом центре, недалеко от Водонапорной башни.
Исторический паб "Кінь у протигазі"
ул. Петлюры, 20
Интерьер посвящен военным и революционным событиям в Виннице в начале XX века. Здесь подают украинскую кухню — борщ, вареники с судаком, закуски с салом, паштетом.
Фото: Тематическое гастрокафе в Виннице (instagram.com/horse_in_gas_mask)
Гастропаб "Батискаф"
пр. Коцюбинского, 43
Здесь готовят рыбу и блюда из морепродуктов, а также закуски и салаты. Интерьер оформлен в морском стиле. Посетителей встречает у входа портрет Хэмингуэйя.
Кофейня "Чорна кішка білий кіт"
"Мегамолл"
В этом месте вам подадут кофе исключительно украинской обжарки в сопровождении украинской музыки из динамиков.
Фото: На 100% родное место для всех тех, кто уже больше 3-х лет забегает на кофе в Универмаг, пишут о кофейне в соцсетях (instagram.com/black_cat_white_cat_coffee)
Кафе 7am
ул. Соборная, 38
Как можно догадаться по названию, работает с 7 утра. Обещают приготовить завтрак из любой части света.
Мини-гостиница "Инь-Янь"
ул. Оводова, 28
В номерах есть телевизор и кондиционер. Гости могут любоваться на город, расположившись на балконе своего номера.
Апартаменты с террасой на двоих обойдутся в 750 гривен за ночь.
Hotel France
ул. Соборная, 34
В отеле есть бар и общий лаунж-зона. Еду и напитки можно заказать в номер, а завтрак сервируют в формате шведского стола.
Стандартный двухместный номер с общей кроватью стоит 1980 гривен в сутки. Завтрак включен в стоимость.
Фото: Роскошный номер в гостинице Винницы (booking.com)
Мини-отель Churchill-Inn
ул. 8 марта, 1а
Для удобства гостей на территории есть бар и парковка. В каждом номере — ортопедический матрац и мини-бар.
За стандартный номер на двоих вы заплатите 990 гривен, за люкс — 1200 гривен.
Фото: Интерьеры одной из гостиниц (booking.com)
Отель Harvest
К услугам гостей — ресторан, парковка и бар. Можно заказать еду в номер.
Стандартный двухместный номер обойдется в 1100 гривен за ночь, люкс с гидромассажной ванной — 1500 гривен. В стоимость номеров включены завтрак и обед.
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