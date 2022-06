Місто на Південному Бузі. Як вивчити найцікавіші локації Вінниці за вікенд

Вінниця — адміністративний центр області, розташований у центральній частині нашої країни. В місті проживає трохи більш як 370 тисяч людей. Під час війни Росії проти України місто стало одним з великих центрів прийому переселенців з регіонів, де тривають активні бойові дії.

TRAVEL РБК-Україна зібрало кращі локації міста, які варто відвідати, з якою метою ви б не приїхали в це місто. Всі ці місця можна встигнути відвідати за один вікенд.

Місто, що веде історію з 14 сторіччя

Перша згадка про Вінницю датується XIV століттям, коли литовці почали будувати на цих територіях міста-фортеці для захисту від татар. За часів Визвольної війни Богдана Хмельницького Вінниця стала сотенним містом, під яким Іван Богун розгромив польське військо. У XVII столітті Вінницю, як і всю Правобережну Україну, вражають козацькі повстання.

В останні роки Вінниця не раз очолювала рейтинги міст України за комфортом для своїх мешканців. Упорядковані громадські зони, зручний транспорт, доглянуті пам'ятки архітектури — переваги життя в місті на Південному Бузі.

Відео: Аеропрогулянка Вінницею (youtube.com/Fly Droniac)

Що подивитися у Вінниці. Найцікавіші пам'ятки історії

Водонапірна вежа (каланча)

Оригінальна цегляна будівля з годинником знаходиться у самому центрі міста. Візитна картка Вінниці побудована в 1912 році за проектом архітектора Григорія Артинова. Пам'ятник головному архітектору міста на початку минулого століття встановлений у сквері поруч з вежею.

Фото: Водонапірну каланчу у Вінниці побудували в 1912 році (wikipedia.org)

За часів Другої світової війни каланчу використовували як спостережний пункт. Цікаво, що у повоєнний час приміщення переробили на житло для працівників водоканалу. Зараз у вежі розташований музей пам'яті воїнів, загиблих в Афганістані.

Фото: Європейська площа — гарне місце для прогулянок по центру міста (wikipedia.org)

Вінницькі мури

Так називають комплекс оборонних споруд єзуїтського монастиря з костелом, колегіумом та корпусом з келіями. Сюди також входить Домініканський монастир і Домініканський костел. Оборонні стіни побудували в XVII столітті ченці-єзуїти для захисту міста від набігів татар.

Фото: Стіни Домініканського монастиря у Вінниці (wikipedia.org)

На жаль, до наших днів збереглися тільки одна вежа і фрагменти укріплень поруч з нею. У приміщенні колишнього колегіуму єзуїтського монастиря сьогодні знаходиться міський архів, а в корпусі чернечого гуртожитку — знаменитий краєзнавчий музей Вінниці.

Фото: Зображення стін та єзуїтського колегіуму у Вінниці. Середина XIX століття (wikipedia.org)

Краєзнавчий музей

Найбільш пам'ятний експонат — скелет мамонта, саме він представляє музей на головній сторінці сайту.

У фонді музею знаходиться понад 200 тисяч експонатів, серед яких унікальна колекція стародавнього золота Поділля з гордіївських курганів, колекція прикрас і речей войовничих сарматів, велике нумізматичне зібрання, етнографічна колекція, представлена гончарними виробами, традиційним тканинним і вишитим одягом, предметами побуту.

Фото: У Вінницькому краєзнавчому музеї — найбільше зібрання матеріалів і документів з історії, етнографії та культури Східного Поділля (wikipedia.org)

Спасо-Преображенський собор

Знаходиться в будівлі колишнього Домініканського костелу в історико-архітектурному комплексі "Вінницькі мури". Його передали православному духовенству у 1832 році.

За радянських часів собор був розграбований, і в ньому розмістили спочатку гумовий склад, а пізніше — спортивний зал. У 80-ті роки минулого століття храм перетворився на зал органної та камерної музики. Зараз кожен бажаючий може відвідати службу Православної церкви України.

Фото: Свято-Преображенський кафедральний собор споруджений у стилі бароко (wikipedia.org)

Музей-садиба Пирогова

Садиба, у якій видатний вчений, лікар, винахідник анестезії Микола Пирогов прожив 20 років, знаходиться в парку на околиці міста. У будинку представлена експозиція, яка розповідає про різні періоди життя вченого. Ви зможете побувати в його кабінеті, побачити особисті речі, хірургічні інструменти й книги.

Фото: Садиба Пирогова — пам'ятка історії національного значення (wikipedia.org)

Поруч розташована аптека-музей, в якій відтворені інтер'єри приймальні та операційної Пирогова. Серед експонатів аптечні предмети і посуд, а також трави, які використовували для приготування лікарських засобів. Сам Пирогов вирощував необхідні йому для рецептів рослини в присадибному саду.

Ще один об'єкт на території — церква-некрополь святого Миколая, в якій покоїться забальзамоване тіло вченого.

Музей ретро-техніки "Автомотовелофототелерадіо"

Музей з такою незвичайною назвою відкрився у 2013 році. Основу його складає колекція вінничанина Олексія Стрембицького, яку він збирав 35 років.

Гості можуть побачити більше сотні експонатів, серед яких — раритетні автомобілі, мотоцикли, велосипеди, а також предмети побуту радянського часу — фотоапарати, телевізори, програвачі з платівками, антикваріат та інші предмети. Музей продовжує поповнюватися новими предметами, які приносять жителі міста.

Відео: Музей ретро-техніки "Автомотовелофототелерадіо" (youtube.зom/Vinnitsia is the city of my dreams)

Відвідувачам музею можна сідати за кермо автомобіля, сфотографуватися у військовій формі, політати на літаковому тренажері й пограти на музичних інструментах. Тут точно сподобається дітям — колекція мініатюрних автомобілів і моделей кораблів не залишає їх байдужими.

Звичайно, поїздка до Вінниці не обійдеться без відвідування набережної зі світломузичним фонтаном Roshen.

Де пообідати. Цікаві кафе та ресторани міста

Biblioteka resto bar

вул. Оводова, 32

Італійська та європейська кухня за демократичними цінами. Знаходиться в самому центрі, недалеко від водонапірної вежі.

Історичний паб "Кінь у протигазі"

вул. Петлюри, 20

Інтер'єр присвячений військовим і революційним подіям у Вінниці на початку XX століття. Тут подають українську кухню — борщ, вареники з судаком, закуски з салом, паштетом.

Фото: Тематичне гастрокафе у Вінниці (instagram.com/horse_in_gas_mask)

Гастропаб "Батискаф"

пр. Коцюбинського, 43

Тут готують рибу і страви з морепродуктів, а також закуски й салати. Інтер'єр оформлений у морському стилі. Відвідувачів зустрічає біля входу портрет Хемінгуейя.

Кав'ярня "Чорна кішка білий кіт"

"Мегамолл"

У цьому місці вам подадуть каву виключно українського обсмаження в супроводі української музики з динаміків.

Фото: На 100% рідне місце для всіх тих, хто вже більше 3-х років забігає на каву в Універмаг, пишуть про кав'ярню в соцмережах (instagram.com/black_cat_white_cat_coffee)

Кафе 7am

вул. Соборна, 38

Як можна здогадатися з назви, працює з 7 ранку. Обіцяють приготувати сніданок з будь-якої частини світу.

Де зупинитись у Вінниці. Ціни на готелі влітку 2022 року

Міні-готель "Інь-Янь"

вул. Оводова, 28

У номерах є телевізор і кондиціонер. Гості можуть милуватися на місто, розташувавшись на балконі свого номера.

Апартаменти з терасою на двох обійдуться в 750 гривень за ніч.

Hotel France

вул. Соборна, 34

У готелі є бар і загальна лаунж-зона. Їжу та напої можна замовити в номер, а сніданок сервірують у форматі шведського столу.

Стандартний двомісний номер із загальним ліжком коштує 1980 гривень на добу. Сніданок включений до вартості.

Фото: Розкішний номер у готелі Вінниці (booking.com)

Міні-готель Churchill-Inn

вул. 8 березня, 1а

Для зручності гостей на території є бар і парковка. У кожному номері — ортопедичний матрац і міні-бар.

За стандартний номер на двох ви заплатите 990 гривень, за люкс — 1200 гривень.

Фото: Сніданок у вінницькому готелі (booking.com)

Фото: Інтер'єри одного з готелів (booking.com)

Готель Harvest

До послуг гостей — ресторан, парковка і бар. Можна замовити їжу в номер.

Стандартний двомісний номер обійдеться у 1100 гривень за ніч, люкс з гідромасажною ванною — 1500 гривень. До вартості номерів включені сніданок і обід.

Пропонуємо почитати і наш путівник по Полтаві.

Також ви можете вивчити Ужгород в деталях - путівник по цьому колоритному місту підготував професійний гід Закарпаттям.