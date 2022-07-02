Город дворцов и панорам. Что посмотреть в Варшаве, если вы здесь впервые

В Варшаву за время войны в Украине переехало много украинских беженцев: из-за этого количество населения города выросло почти на 20%. Став временным домом для украинцев, столица Польши предоставила нашим гражданам бесплатное жилье и другие льготы.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие интересные места стоит посетить и что обязательно стоит сделать в Варшаве, если вы приехали в этот город.

Город с древней историей

История Варшавы достигает 10 столетия. Из небольшого рыбацкого села населенный пункт вырос в мощный влиятельный европейский город.

В разные исторические периоды Варшава была столицей Речи Посполитой, Южной Пруссии, Варшавского герцогства, Царства Польского. Стала столицей независимой Польши в 1918 году. Во время Второй мировой была центром знаменитого Варшавского восстания.

Фото: Варшава – не только современный мегаполис, но и уютный город с узкими улочками и древними сооружениями в центре (unsplash.com)

После Второй мировой войны из 260 камениц Старого города Варшавы уцелело лишь 6. Весь район был разрушен более чем на 90%. Были сомнения, стоит ли отстраивать его заново. Однако через четыре года после войны здесь стали упорядочивать пространство, люди массово выходили на субботники. Старый город отстроили почти с нуля. После вступления Польши в ЕС Варшава пережила крупнейший экономический бум в своей истории.

Сегодня это мегаполис с интересными музеями, красивыми парками, кафе, ресторанами и смотровыми площадками.

Топ 5 мест, которые можно увидеть в Варшаве за день

Новичкам, которые впервые попали в этот город ни в коем случае нельзя обходить стороной такие места:

Старый город – "сердце" Варшавы. Восходит историей в XIII век. Сначала его окружал земляной вал. В 1339 году город уже был обнесен кирпичными стенами. Центральным в композиции выступал замок князей Мазовии, который позже стали именовать Королевским.

Центр старого города – Рыночная площадь. Рядом располагаются немало кафе и ресторанов. Также – Варшавский барбакан и Собор Святого Иоанна Крестителя.

Фото: Старый город Варшавы, Рыночная площадь (unsplash.com)

Фото: Масштабы разрушений центра города во время Второй Мировой (wikipedia.org)

Дворец культуры и науки – едва ли не первое сооружение, которое из-за огромных размеров сразу заметно при въезде в город. Расположен на площади Дефиляд, построен в 1952-1955 годах по проекту советского архитектора Льва Руднева в стиле социалистического реализма.

Высота дворца культуры – 231 метров. Сегодня здесь размещено много всего – театры, кинотеатры, музеи и рестораны, постоянно проходят различные ярмарки и выставки. Туристам стоит подняться на смотровую площадку. Она находится на 30-м этаже, с которой виден весь город. Билет на 1-го взрослого стоит 20 злотых (около 131 грн).

Фото: Высота дворца культуры – 231 метров (unsplash.com)





Фото: Виды со смотровой площадки (Станислав Ткачевич)

Музей неона – расположен в районе Прага-Полудне. Музей основали в 2012 году. В нем имеется коллекция из более 100 неоновых огней из самых разных уголков Польши. Большинство экспонатов – родом из ХХ столетия. Например, здесь можно увидеть самые первые неоновые вывески баров, ресторанов, кафе и магазинов.

Фото: Музей неона (Станислав Ткачевич)

Лазенковский дворец. Расположен в парке "Королевские тропы". Роскошный дворец был построен архитекторами Кристианом Камсецером и Доменико Мерлини в XVII-XVIII веках. А первые постройки появились здесь во времена польского деятеля Станислава Ираклия Любомирского. Тогда вблизи Уяздовского замка обустроили искусственный остров вместе с павильоном, который использовали как бани.

Позже король Польши Станислав II Август сделал твердыню своей резиденцией. К территории дворца с тех пор принадлежал и остров, и парк. Главное сооружение соединяли мостики с берегами. Также были сквозные галереи и боковые павильоны. Сравнительно лаконичное убранство фасадов компенсировали пышными интерьерами. Сегодня на водоеме возле Дворца гнездятся немало птиц. Входной билет в комплекс стоит 40 злотых.

Фото: Лазенковский дворец в парке "Королевские тропы" (wikipedia.org)

Центр науки"Коперник" – музей науки на берегу реки Висла. Здесь можно увидеть около 450 интерактивных экспонатов, с которыми можно экспериментировать, крутить их в руках и самому ставить разные интересные опыты.

Часть центра науки занимает планетарий. В нем устраивают отдельные показы и выставки. Один из самых интересных уголков заведения – театр роботов. Билет для 1 взрослого на выставку стоит 39 злотых, а в планетарий – 27 за сеансы 2D и 33 – за 3D.

Фото: Центр науки "Коперник", здание планетария (wikipedia.org)

Фото: Центр науки внутри с экспозициями и выставками (wikipedia.org)

Что еще стоит сделать в Варшаве

Если вы уже посмотрели основные достопримечательности, отправляйтесь исследовать другие локации города. В Варшаве советую сделать следующее:

Прогуляться по набережной Вислы – летом на набережной интереснее всего: она превращается в аллею кафе, кофеен и ресторанов длиной около 5 километров. А расположенные вдоль аллеи таблички с видами речного транспорта помогут выбрать корабль для летнего путешествия по Висле. Также неподалеку находится Музей современного искусства.

Фото: Набережная реки Висла в Варшаве (Станислав Ткачевич)

Посетить Виляновский дворец – один из ценных и знаковых образцов польской архитектуры. Расположен в Вилянуве, построен для Яна III Собеского. Генплан местности вокруг дворца создали в 1682 году. А современный дворец восстановили после Второй мировой войны. Внутри можно увидеть работы Луи де Сильвестра, Помпео Батони и Марчелло Баччарелли. Билет на взрослого стоит 25 злотых.

Фото: Роскошный Виляновский дворец в стиле барокко (wikipedia.org)

Прогуляться по центральным улицам города – можно отыскать президентский дворец, памятник Николаю Копернику. И вдоль улиц просто рассматривать архитектуру: многочисленные каменицы, костелы и колоритные жилые здания.

Фото: Центр Варшавы (unsplash.com)

Сходить в Музей Варшавского восстания и Музей истории польских евреев Полин. В первом можно узнать об одном из ключевых событий истории города и всей Польши, а второй окунет вас в атмосферу истории евреев страны. Музей точно поразит вас интерактивностью – он считается одним из самых ярких и современных во всей стране.

Фото: Музей истории польских евреев (wikipedia.org)

Сколько денег брать с собой в Варшаву

Несмотря на то, что это столица, цены в Варшаве – не очень высокие. В частности, на продукты в супермаркетах и за еду в кафе. Например, завтрак или ужин в недорогом кафе стоит в среднем 20-30 злотых (130-200 гривен). За традиционный американский бургер придется заплатить чуть больше – до 40 злотых.

В Варшаве много роскошных ресторанов, так и бюджетных уютных кафе. Как правило, к бюджетным относятся кафе с польской кухней. Например, можно сходить в Bar Mleczny Mis, Aioli, Gosciniec.

Фото: В Варшаве – огромный выбор кафе и ресторанов на любой вкус (unsplash.com)

Также нужно учитывать аренду жилья. Бюджетный вариант – хостел. Недалеко от центра за одну ночь в номерах на несколько коек вы заплатите около 350-500 грн. Впрочем, комфортные номера в отелях тоже стоят не очень дорого – от 800 гривен.

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