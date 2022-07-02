Город дворцов и панорам. Что посмотреть в Варшаве, если вы здесь впервые

Самые интересные места польского мегаполиса, куда переехало много украинцев
В Варшаву за время войны в Украине переехало много украинских беженцев: из-за этого количество населения города выросло почти на 20%. Став временным домом для украинцев, столица Польши предоставила нашим гражданам бесплатное жилье и другие льготы.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие интересные места стоит посетить и что обязательно стоит сделать в Варшаве, если вы приехали в этот город.
История Варшавы достигает 10 столетия. Из небольшого рыбацкого села населенный пункт вырос в мощный влиятельный европейский город.
В разные исторические периоды Варшава была столицей Речи Посполитой, Южной Пруссии, Варшавского герцогства, Царства Польского. Стала столицей независимой Польши в 1918 году. Во время Второй мировой была центром знаменитого Варшавского восстания.
Фото: Варшава – не только современный мегаполис, но и уютный город с узкими улочками и древними сооружениями в центре (unsplash.com)
После Второй мировой войны из 260 камениц Старого города Варшавы уцелело лишь 6. Весь район был разрушен более чем на 90%. Были сомнения, стоит ли отстраивать его заново. Однако через четыре года после войны здесь стали упорядочивать пространство, люди массово выходили на субботники. Старый город отстроили почти с нуля. После вступления Польши в ЕС Варшава пережила крупнейший экономический бум в своей истории.
Сегодня это мегаполис с интересными музеями, красивыми парками, кафе, ресторанами и смотровыми площадками.
Новичкам, которые впервые попали в этот город ни в коем случае нельзя обходить стороной такие места:
Центр старого города – Рыночная площадь. Рядом располагаются немало кафе и ресторанов. Также – Варшавский барбакан и Собор Святого Иоанна Крестителя.
Фото: Старый город Варшавы, Рыночная площадь (unsplash.com)
Фото: Масштабы разрушений центра города во время Второй Мировой (wikipedia.org)
Высота дворца культуры – 231 метров. Сегодня здесь размещено много всего – театры, кинотеатры, музеи и рестораны, постоянно проходят различные ярмарки и выставки. Туристам стоит подняться на смотровую площадку. Она находится на 30-м этаже, с которой виден весь город. Билет на 1-го взрослого стоит 20 злотых (около 131 грн).
Фото: Высота дворца культуры – 231 метров (unsplash.com)
Фото: Виды со смотровой площадки (Станислав Ткачевич)
Фото: Музей неона (Станислав Ткачевич)
Позже король Польши Станислав II Август сделал твердыню своей резиденцией. К территории дворца с тех пор принадлежал и остров, и парк. Главное сооружение соединяли мостики с берегами. Также были сквозные галереи и боковые павильоны. Сравнительно лаконичное убранство фасадов компенсировали пышными интерьерами. Сегодня на водоеме возле Дворца гнездятся немало птиц. Входной билет в комплекс стоит 40 злотых.
Фото: Лазенковский дворец в парке "Королевские тропы" (wikipedia.org)
Часть центра науки занимает планетарий. В нем устраивают отдельные показы и выставки. Один из самых интересных уголков заведения – театр роботов. Билет для 1 взрослого на выставку стоит 39 злотых, а в планетарий – 27 за сеансы 2D и 33 – за 3D.
Фото: Центр науки "Коперник", здание планетария (wikipedia.org)
Фото: Центр науки внутри с экспозициями и выставками (wikipedia.org)
Если вы уже посмотрели основные достопримечательности, отправляйтесь исследовать другие локации города. В Варшаве советую сделать следующее:
Фото: Набережная реки Висла в Варшаве (Станислав Ткачевич)
Фото: Роскошный Виляновский дворец в стиле барокко (wikipedia.org)
Фото: Центр Варшавы (unsplash.com)
Фото: Музей истории польских евреев (wikipedia.org)
Несмотря на то, что это столица, цены в Варшаве – не очень высокие. В частности, на продукты в супермаркетах и за еду в кафе. Например, завтрак или ужин в недорогом кафе стоит в среднем 20-30 злотых (130-200 гривен). За традиционный американский бургер придется заплатить чуть больше – до 40 злотых.
В Варшаве много роскошных ресторанов, так и бюджетных уютных кафе. Как правило, к бюджетным относятся кафе с польской кухней. Например, можно сходить в Bar Mleczny Mis, Aioli, Gosciniec.
Фото: В Варшаве – огромный выбор кафе и ресторанов на любой вкус (unsplash.com)
Также нужно учитывать аренду жилья. Бюджетный вариант – хостел. Недалеко от центра за одну ночь в номерах на несколько коек вы заплатите около 350-500 грн. Впрочем, комфортные номера в отелях тоже стоят не очень дорого – от 800 гривен.
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