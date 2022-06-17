Жемчужина Волыни. Самые интересные локации Луцка для путешествия на уикенд
Замок, старинные соборы и уютные улочки: путеводитель по городу с историей в 10 столетий
Луцк — административный центр Волынской области с населением 213 тысяч человек. Богатая история города насчитывает около 10 столетий.
Луческъ (древнее название города) начинает свое летоисчисление еще со времен Киевской Руси. Позже Волынское княжество вошло в состав Великого княжества Литовского, после объединения с Польшей подчинялось Речи Посполитой, а в конце XVIII века стало частью Российской империей. Сегодня Луцк считают одним из самых уютных городов Украины.
Небольшой город может удивить путешественников: кроме величественного замка, старинных соборов, здесь подают необычные блюда. Чего стоит, например, Старолуцкий борщ в горшочке из печи на вишне и копченных свиных ребрышках в меню одного ресторанов. Уже хочется попробовать!
TRAVEL РБК-Украина рассказывает о самых знаковых местах Луцка, которые не стоит пропустить, когда вы сюда приедете.
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Замок Любарта
Самое старое здание города, средневековый замок периода литовского правления точно известен каждому украинцу. Визитная карточка Луцка — замок Любарта или Луцкий замок — украшает оборотную сторону двухсотгривневой купюры.
Замок представляет собой равносторонний треугольник с тремя башнями. Эти стены устояли во время войны между Литовским и Польским княжествами, но пали перед повстанцами во главе с казаком Северином Наливайко.
Фото: Въездная башня (wikipedia.org)
Кроме осмотра укреплений и Въездной башни, на территории можно посетить уникальные Музей колоколов и Музей технологий прошлого, а также Музей книги со старинными изданиями. В замке проводят турниры и фестивале, а еще можно попасть на ночную экскурсию.
Фото: Замок Любарта в Луцке (wikipedia.org)
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Кафедральный собор святых Петра и Павла
Римско-католический собор находится рядом с Луцким замком. Он был построен известным итальянским архитектором Джакомо Бриано в XVII веке в ренессансном стиле. Но до наших дней первоначальный вид собора не сохранился. После пожара в XVIII веке он был отстроен в классицистическом стиле.
Фото: Кафедральный собор святых Павла и Петра (wikipedia.org)
Кроме ежедневных богослужений на украинском и польском языках, в соборе проходят концерты органной музыки. В храме есть вход в трехуровневые подземелья, в которых раньше размещались трапезная, тюрьма, гробницы. Попасть в подземелья можно с регулярными экскурсиями.
Фото: Собор на рисунке Наполеона Орды, 19 век (wikipedia.org)
Улица Леси Украинки
Пешеходная улица в центре города, которая простирается от Театральной площади до площади Братский мост. Еще в XVI веке на улице проводили крестные ходы католического духовенства. В начале XX века здесь появилось первое в городе уличное освещение.
Это одно из любимых мест горожан и гостей города.
На улице Леси Украинки можно полюбоваться домами XIX-XX веков с уютными двориками, оригинальными муралами и фонтанами, зайти в книжный пассаж и галерею искусств, прогуляться по отреставрированному скверу со знаками городов-партнеров Луцка. Здесь же вы найдете памятник поэту-шестидесятнику Костю Шишко — он пьет кофе за столиком в сквере возле школы, в которой учился.
Фото: Возможно, самый старый дом на улице. Памятник архитектуры XIX столетия, реставрирован (wikipedia.org)
Фото: Улица в 1950-е годы (wikipedia.org)
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Аптека-музей (или аптека Злоцких)
После пожара 1845 года братья Адам и Петр Злоцкие отреставрировали пострадавшее здание XVII века и открыли аптеку. Здесь изготавливали мази, сиропы и настойки из растений.
В 1935 году рядом с аптекой пробурили скважину с минеральной водой, которую продавали тут же. Именно в этой аптеке готовили лекарства для больной туберкулезом костей Леси Украинки, когда семья Косачей жила в Луцке неподалеку.
Фото: Аптека-музей (wikipedia.org)
Среди экспонатов можно посмотреть на старые весы, кассовый аппарат и деньги, мерные цилиндры, рецепты, ступки для порошков и мазей, а также машинку для закрывания флаконов и изготовления медицинских свечей.
Фото: Элемент декора над входом в аптеку-музей (wikipedia.org)
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Свято-Троицкий кафедральный собор
Главный православный храм Луцка, который был построен как костел в стиле барокко в конце XVIII века. В XV-XVII веках на этом месте располагался первый католический собор города — костел Святого Креста.
Фото: Свято-Троицкий кафедральный собор (wikipedia.org)
Роскошный иконостас собора сохранился с XIX века. Также здесь хранится часть мощей Николая Чудотворца, покровителя Луцка. Под собором расположенные неисследованные до сих пор подземные ходы. Во время богослужений можно послушать известный украинский хор "Оранта".
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Лютеранская кирха
Один из главных храмов немецких колонистов на Волынских землях был построен в 1907 году. Во время Второй мировой войны немцев-колонистов выселили в Польшу по соглашению между Германией и Советским Союзом. Кирху стали использовать административные учреждения. В частности, здесь располагался архив.
Фото: Лютеранская кирха в Луцке (wikipedia.org)
С 80-х годов церковь принадлежит евангельским християнам-баптистам и носит название "Дом Евангелия". Лютеранская община города проводит богослужения в Доме пастора рядом с кирхой.
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Дом скульптора Николая Голованя
Это жилой дом почетного жителя Луцка, известного скульптора Николая Голованя. Больше пяти сотен скульптур, изготовленных мастером, украшают здание, двор и каменный забор. Мастерская творца находится во дворе. Если у него есть время, он с удовольствием общается с посетителями и может провести экскурсию по двору.
Интересно, что дом художника входит в историко-культурный заповедник "Старый Луцк", поэтому его нельзя приватизировать и передать по наследству.
Фото: Дом скульптора Николая Голованя (wikipedia.org)
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Монастырь бригидок
Храм первого в городе женского католического ордена. Именно с этим монастырем связано самое фатальное происшествие в истории Луцка.
В 1845 году в монастыре начался пожар и сестры-бригидки запретили горожанам тушить его. Тогда сгорели многие жилые дома и все храмы и монастыри островной части. Ущерб оценили в 150 тысяч серебряных российских рублей и в качестве компенсации городу забрали помещение монастыря, костела, а также все имущество.
Фото: Монастырь бригидок (wikimedia.org)
После этого здания отдали под полицию и тюрьму. Декор сбили и достроили третий этаж — комплекс потерял первоначальный облик.
Сейчас часть помещений занимает Замковый Свято-Архангельский монастырь ПЦУ, но большая часть пустует и нуждается в реставрации. Под монастырем сохранились двухъярусные подземелья с выходом к реке.
Где поесть. Самые интересные заведения города
Гастрогалерея "Корона Витовта"
ул. Плитница, 1
Ресторан располагается рядом с Въездной башней Луцкого замка. Здесь подают классическую европейскую кухню Старого света, утверждают создатели ресторана. Бренд-шеф исследует старолуцкую кухню и ведет кулинарную программу "Забытые вкусы Луцка".
Кафе-причал "Луцкая Венеция"
Первое заведение находится в парке Леси Украинки, второе — в парке имени 900-летия Луцка.
Кафе в стиле ретро-прованса, где можно поплавать на лодке среди парка, выпить чашку ароматного кофе и попробовать мороженое или десерт.
Фото: Кафе на причале в Луцке (list.in.ua)
Ресторация "Куринь"
пр. Грушевского, 26
Здесь подают блюда современной украинской кухни в стильном народном интерьере. Например, можно заказать крученики по-волынски или салат из языка с солеными огурчиками.
Ресторация "Бравый Швейк"
ул. Леси Украинки, 56
Уютный ресторан с оригинальным оформлением. В заведении готовят европейскую кухню и угощают разливным немецким пивом.
Этноресторан "Паныч"
ул. Подгаецкая, 3
Интерьер в стиле современной украинской хаты. В меню, кроме традиционной национальной кухни, есть европейские блюда. Персонал может организовать вечеринку с народными танцами и музыкой.
Где остановиться в Луцке. Цены на отели в городе
Noble Boutique Hotel
ул. Кривой вал, 39
Бутик-отель с собственным баром находится в самом сердце Луцка. В номерах есть телевизор, чайник и халаты с тапочками.
Большой двухместный номер на двоих обойдется в 2098 гривен за сутки. Завтрак включен в стоимость.
Фото: Изысканный номер в одном из отелей города (booking.com)
MOJO Boutique Hotel
ул. Ковельская, 16
В отеле есть терраса, бар и ресторан. Заказать напитки и угощение можно в номер. Расположение идеальное — в исторической части города, в пяти минутах хотьбы от основных достопримечательностей.
Стандартный двухместный номер стоит 1350 гривен за ночь, завтрак входит в стоимость.
Hotel Versailles
пр. Грушевского, 2
Стойка регистрации работает круглосуточно. В номере есть письменный стол, телевизор, кондиционер. По утрам подают завтрак по меню или континентальный. На территории есть детская площадка.
Классический семейный номер на двоих обойдется в 1200 гривен в сутки.
Фото: Номер в еще одной гостинице Луцка (booking.com)
Sribni Leleky Hotel & Spa
ул. Чорновола, 17
Отель с ухоженной территорией, рестораном, крытым бассейном и сауной. До вокзала 15 минут ходьбы, до замка Любарта — 2 километра.
Цена улучшенного двухместного номера с балконом — 1090 гривен.
Фото: Отель с рестораном, бассейном и сауной (booking.com)
Предлагаем также почитать наш путеводитель по городу-форпосту на Ворскле – Полтаве.
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