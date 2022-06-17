Жемчужина Волыни. Самые интересные локации Луцка для путешествия на уикенд

Замок, старинные соборы и уютные улочки: путеводитель по городу с историей в 10 столетий

Луцк — административный центр Волынской области с населением 213 тысяч человек. Богатая история города насчитывает около 10 столетий.

Луческъ (древнее название города) начинает свое летоисчисление еще со времен Киевской Руси. Позже Волынское княжество вошло в состав Великого княжества Литовского, после объединения с Польшей подчинялось Речи Посполитой, а в конце XVIII века стало частью Российской империей. Сегодня Луцк считают одним из самых уютных городов Украины.

Небольшой город может удивить путешественников: кроме величественного замка, старинных соборов, здесь подают необычные блюда. Чего стоит, например, Старолуцкий борщ в горшочке из печи на вишне и копченных свиных ребрышках в меню одного ресторанов. Уже хочется попробовать!

TRAVEL РБК-Украина рассказывает о самых знаковых местах Луцка, которые не стоит пропустить, когда вы сюда приедете.

Замок Любарта

Самое старое здание города, средневековый замок периода литовского правления точно известен каждому украинцу. Визитная карточка Луцка — замок Любарта или Луцкий замок — украшает оборотную сторону двухсотгривневой купюры.

Замок представляет собой равносторонний треугольник с тремя башнями. Эти стены устояли во время войны между Литовским и Польским княжествами, но пали перед повстанцами во главе с казаком Северином Наливайко.

Фото: Въездная башня (wikipedia.org)

Кроме осмотра укреплений и Въездной башни, на территории можно посетить уникальные Музей колоколов и Музей технологий прошлого, а также Музей книги со старинными изданиями. В замке проводят турниры и фестивале, а еще можно попасть на ночную экскурсию.

Фото: Замок Любарта в Луцке (wikipedia.org)

Кафедральный собор святых Петра и Павла

Римско-католический собор находится рядом с Луцким замком. Он был построен известным итальянским архитектором Джакомо Бриано в XVII веке в ренессансном стиле. Но до наших дней первоначальный вид собора не сохранился. После пожара в XVIII веке он был отстроен в классицистическом стиле.

Фото: Кафедральный собор святых Павла и Петра (wikipedia.org)

Кроме ежедневных богослужений на украинском и польском языках, в соборе проходят концерты органной музыки. В храме есть вход в трехуровневые подземелья, в которых раньше размещались трапезная, тюрьма, гробницы. Попасть в подземелья можно с регулярными экскурсиями.

Фото: Собор на рисунке Наполеона Орды, 19 век (wikipedia.org)

Улица Леси Украинки

Пешеходная улица в центре города, которая простирается от Театральной площади до площади Братский мост. Еще в XVI веке на улице проводили крестные ходы католического духовенства. В начале XX века здесь появилось первое в городе уличное освещение.

Это одно из любимых мест горожан и гостей города.

На улице Леси Украинки можно полюбоваться домами XIX-XX веков с уютными двориками, оригинальными муралами и фонтанами, зайти в книжный пассаж и галерею искусств, прогуляться по отреставрированному скверу со знаками городов-партнеров Луцка. Здесь же вы найдете памятник поэту-шестидесятнику Костю Шишко — он пьет кофе за столиком в сквере возле школы, в которой учился.

Фото: Возможно, самый старый дом на улице. Памятник архитектуры XIX столетия, реставрирован (wikipedia.org)

Фото: Улица в 1950-е годы (wikipedia.org)

Аптека-музей (или аптека Злоцких)

После пожара 1845 года братья Адам и Петр Злоцкие отреставрировали пострадавшее здание XVII века и открыли аптеку. Здесь изготавливали мази, сиропы и настойки из растений.

В 1935 году рядом с аптекой пробурили скважину с минеральной водой, которую продавали тут же. Именно в этой аптеке готовили лекарства для больной туберкулезом костей Леси Украинки, когда семья Косачей жила в Луцке неподалеку.

Фото: Аптека-музей (wikipedia.org)

Среди экспонатов можно посмотреть на старые весы, кассовый аппарат и деньги, мерные цилиндры, рецепты, ступки для порошков и мазей, а также машинку для закрывания флаконов и изготовления медицинских свечей.

Фото: Элемент декора над входом в аптеку-музей (wikipedia.org)

Свято-Троицкий кафедральный собор

Главный православный храм Луцка, который был построен как костел в стиле барокко в конце XVIII века. В XV-XVII веках на этом месте располагался первый католический собор города — костел Святого Креста.

Фото: Свято-Троицкий кафедральный собор (wikipedia.org)

Роскошный иконостас собора сохранился с XIX века. Также здесь хранится часть мощей Николая Чудотворца, покровителя Луцка. Под собором расположенные неисследованные до сих пор подземные ходы. Во время богослужений можно послушать известный украинский хор "Оранта".

Лютеранская кирха

Один из главных храмов немецких колонистов на Волынских землях был построен в 1907 году. Во время Второй мировой войны немцев-колонистов выселили в Польшу по соглашению между Германией и Советским Союзом. Кирху стали использовать административные учреждения. В частности, здесь располагался архив.

Фото: Лютеранская кирха в Луцке (wikipedia.org)

С 80-х годов церковь принадлежит евангельским християнам-баптистам и носит название "Дом Евангелия". Лютеранская община города проводит богослужения в Доме пастора рядом с кирхой.

Дом скульптора Николая Голованя

Это жилой дом почетного жителя Луцка, известного скульптора Николая Голованя. Больше пяти сотен скульптур, изготовленных мастером, украшают здание, двор и каменный забор. Мастерская творца находится во дворе. Если у него есть время, он с удовольствием общается с посетителями и может провести экскурсию по двору.

Интересно, что дом художника входит в историко-культурный заповедник "Старый Луцк", поэтому его нельзя приватизировать и передать по наследству.

Фото: Дом скульптора Николая Голованя (wikipedia.org)

Монастырь бригидок

Храм первого в городе женского католического ордена. Именно с этим монастырем связано самое фатальное происшествие в истории Луцка.

В 1845 году в монастыре начался пожар и сестры-бригидки запретили горожанам тушить его. Тогда сгорели многие жилые дома и все храмы и монастыри островной части. Ущерб оценили в 150 тысяч серебряных российских рублей и в качестве компенсации городу забрали помещение монастыря, костела, а также все имущество.

Фото: Монастырь бригидок (wikimedia.org)

После этого здания отдали под полицию и тюрьму. Декор сбили и достроили третий этаж — комплекс потерял первоначальный облик.

Сейчас часть помещений занимает Замковый Свято-Архангельский монастырь ПЦУ, но большая часть пустует и нуждается в реставрации. Под монастырем сохранились двухъярусные подземелья с выходом к реке.

Где поесть. Самые интересные заведения города

Гастрогалерея "Корона Витовта"

ул. Плитница, 1

Ресторан располагается рядом с Въездной башней Луцкого замка. Здесь подают классическую европейскую кухню Старого света, утверждают создатели ресторана. Бренд-шеф исследует старолуцкую кухню и ведет кулинарную программу "Забытые вкусы Луцка".

Кафе-причал "Луцкая Венеция"

Первое заведение находится в парке Леси Украинки, второе — в парке имени 900-летия Луцка.

Кафе в стиле ретро-прованса, где можно поплавать на лодке среди парка, выпить чашку ароматного кофе и попробовать мороженое или десерт.

Фото: Кафе на причале в Луцке (list.in.ua)

Ресторация "Куринь"

пр. Грушевского, 26

Здесь подают блюда современной украинской кухни в стильном народном интерьере. Например, можно заказать крученики по-волынски или салат из языка с солеными огурчиками.

Ресторация "Бравый Швейк"

ул. Леси Украинки, 56

Уютный ресторан с оригинальным оформлением. В заведении готовят европейскую кухню и угощают разливным немецким пивом.

Этноресторан "Паныч"

ул. Подгаецкая, 3

Интерьер в стиле современной украинской хаты. В меню, кроме традиционной национальной кухни, есть европейские блюда. Персонал может организовать вечеринку с народными танцами и музыкой.

Где остановиться в Луцке. Цены на отели в городе

Noble Boutique Hotel

ул. Кривой вал, 39

Бутик-отель с собственным баром находится в самом сердце Луцка. В номерах есть телевизор, чайник и халаты с тапочками.

Большой двухместный номер на двоих обойдется в 2098 гривен за сутки. Завтрак включен в стоимость.

Фото: Изысканный номер в одном из отелей города (booking.com)

MOJO Boutique Hotel

ул. Ковельская, 16

В отеле есть терраса, бар и ресторан. Заказать напитки и угощение можно в номер. Расположение идеальное — в исторической части города, в пяти минутах хотьбы от основных достопримечательностей.

Стандартный двухместный номер стоит 1350 гривен за ночь, завтрак входит в стоимость.

Hotel Versailles

пр. Грушевского, 2

Стойка регистрации работает круглосуточно. В номере есть письменный стол, телевизор, кондиционер. По утрам подают завтрак по меню или континентальный. На территории есть детская площадка.

Классический семейный номер на двоих обойдется в 1200 гривен в сутки.

Фото: Номер в еще одной гостинице Луцка (booking.com)

Sribni Leleky Hotel & Spa

ул. Чорновола, 17

Отель с ухоженной территорией, рестораном, крытым бассейном и сауной. До вокзала 15 минут ходьбы, до замка Любарта — 2 километра.

Цена улучшенного двухместного номера с балконом — 1090 гривен.

Фото: Отель с рестораном, бассейном и сауной (booking.com)

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