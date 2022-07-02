Місто палаців та панорам. Що подивитися у Варшаві, якщо ви тут вперше

Найцікавіші місця польського мегаполіса, куди переїхало багато українців
До Варшави за час війни в Україні переїхало багато українських біженців: через це кількість населення міста зросла майже на 20%. Ставши тимчасовим домом для українців, столиця Польщі надала нашим громадянам безкоштовне житло та інші пільги.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, які цікаві місця варто відвідати й що обов'язково варто зробити у Варшаві, якщо ви завітали до цього міста.
Історія Варшави сягає ще 10 сторіччя. З невеличкого рибальського села населений пункт виріс до потужного впливового європейського міста.
У різні історичні періоди Варшава була столицею Речі Посполитої, Південної Пруссії, Варшавського герцогства, Царства Польського. Стала столицею незалежної Польщі у 1918 році. Під час Другої світової була центром знаменитого Варшавського повстання.
Фото: Варшава – не лише сучасний мегаполіс, але й затишне місто з вузькими вуличками та стародавніми спорудами в центрі (unsplash.com)
Після Другої світової війни з 260 кам'яниць Старого міста Варшави уціліло лише 6. Весь район був зруйнований на понад 90%. Були сумніви, чи варто відбудовувати його заново. Проте через чотири роки після війни тут стали впорядковувати простір, люди масово виходили на толоки. Старе місто відбудували майже з нуля. Після вступу Польщі до ЄС Варшава пережила найбільший економічний бум у своїй історії.
Сьогодні це мегаполіс з цікавими музеями, красивими парками, кафе, ресторанами та оглядовими майданчиками.
Новачкам, які вперше потрапили у це міста в жодному разі не можна оминати такі місця:
Центр старого міста – Ринкова площа. Поряд розташовуються чимало кафе та ресторанів. Також – Варшавський барбакан і Собор Святого Іонна Хрестителя.
Фото: Старе місто Варшави, Ринкова площа (unsplash.com)
Фото: Масштаби руйнувань центру міста під час Другої Світової (wikipedia.org)
Висота палацу культури – 231 метрів. Сьогодні тут розміщено чимало всього – театри, кінотеатри, музеї та ресторани, постійно проходять різні ярмарки та виставки. Туристам варто піднятися на оглядовий майданчик. Він знаходиться на 30-му поверсі, з якого видно усе місто. Квиток на 1-го дорослого коштує 20 злотих (близько 131 грн).
Фото: Висота палацу культури – 231 метрів (unsplash.com)
Фото: Види з оглядового майданчика (Станіслав Ткацевіч)
Фото: Музей неону (Станіслав Ткацевіч)
Пізніше король Польщі Станіслав ІІ Август зробив твердиню своєю резиденцією. До території палацу відтоді належав і острів, і парк. Головну споруду сполучали містки з берегами. Також були наскрізні галереї та бічні павільйони. Порівняно лаконічне оздоблення фасадів компенсували пишними інтер’єрами. Сьогодні на водоймі біля палацу гніздяться чимало птахів. Вхідний квиток до комплексу коштує 40 злотих.
Фото: Лазєнковський палац у парку "Королівські стежки" (wikipedia.org)
Частину центру науки займає планетарій. У ньому влаштовують окремі покази та виставки. Один із найцікавіших куточків закладу – театр роботів. Квиток для 1 дорослого на виставку коштує 39 злотих, а у планетарій – 27 за сеанси 2D і 33 – за 3D.
Фото: Центр науки "Коперник", будівля планетарію (wikipedia.org)
Фото: Центр науки всередині з експозиціями та виставками (wikipedia.org)
Якщо ви побачили основні пам’ятки, вирушайте дослідити інші локації міста. У Варшаві раджу зробити наступне:
Фото: Набережна річки Вісла у Варшаві (Станіслав Ткацевіч)
Фото: Розкішний Вілянівський палац у стилі бароко (wikipedia.org)
Фото: Центр Варшави (unsplash.com)
Фото: Музей історії польських євреїв (wikipedia.org)
Попри те, що це столиця, ціни у Варшаві – не дуже високі. Зокрема, на продукти в супермаркетах та за їжу в кафе. Наприклад, сніданок або вечеря у недорогому кафе коштує в середньому 20-30 злотих (130-200 гривень). За традиційний американський бургер доведеться заплатити трохи більше – до 40 злотих.
У Варшаві - багато як розкішних ресторанів, так і бюджетних затишних кафе. Як правило, до бюджетних відносяться кафе із польською кухнею. Наприклад, можна сходити у Bar Mleczny Mis, Aioli, Gosciniec.
Фото: У Варшаві - величезний вибір кафе та ресторанів на будь-який смак (unsplash.com)
Також потрібно враховувати оренду житла. Бюджетний варіант – хостел. Неподалік центру за одну ніч у номерах на кілька ліжок ви заплатите близько 350-500 грн. Втім, комфортні номери в готелях теж коштують не дуже дорого – від 800 гривень.
Раніше ми писали про найкращі 10 локацій Польщі, які варто побачити українцям.
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