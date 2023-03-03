За години до війни. Як вдалося врятувати з Гостомеля надважкий літак "Руслан"

Один із двох надважких літаків Ан-124 "Руслан" "Авіаліній Антонова" в аеропорту Гостомеля вдалося врятувати від знищення. Про це розповів пілот Дмитро Антонов.

Борт вилетів з України за комерційними планами за 4 години до вторгнення, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Літак "Руслан" вдалося врятувати з аеропорту Гостомель за лічені години до широкомасштабного російського вторгнення.

"Нам пощастило, що напередодні, за 4 години до початку широкомасштабної війни за комерційними планами відлетіла машина Ан-124 з реєстрацією UR-82007. Це врятувало її від загибелі", – розповів пілот "Авіаліній Антонова" Дмитро Антонов.

Літак тоді вилетів на малайзійський острів Пінанг. Згодом борт отримав ім`я на честь міста-героя Миколаєва. Зараз Ан-124 "Руслан" базується в німецькому Лейпцигу та продовжує виконувати перевезення по всьому світу.

Якби не наявність замовлення на перевезення вантажу, борт UR-82007 міг би залишитися в Гостомелі, робить висновки профільне видання.

Фото: Один із літаків Ан-124 "Руслан" був пошкоджений у Гостомелі під час боїв (gettyimages.com)

Ще в січні 2022 року західні партнери, які винаймали літаки державного підприємства "Антонов", пропонували керівнику підприємства перебазувати весь флот з персоналом та запчастинами в Лейпциг. Така пропозиція поступила на тлі інформації про можливе російське вторгнення. Відповіді від підприємства не було, розповів Дмитро Антонов.

"Усе робилося для того, щоб на ранок 24 лютого в аеропорту знаходилося кілька справних літаків. У тому числі і справний літак Ан-225 "Мрія". Моє глибоке переконання, що підприємство готувалося до передачі літаків в нові руки. Маю непрямі факти", – сказав пілот.

На початок війни у флоті "Авіаліній Антонова" було 8 надважких літаків: найбільший в світі авіалайнер Ан-225 "Мрія" та сім Ан-124 "Руслан".

"Мрія" та один "Руслан" знаходилися у Гостомелі на момент вторгнення й отримали значні ушкодження під час боїв.

Інші 5 літаків "Руслан" на той момент знаходилися за кордоном. Доля ще одного Ан-124 з відкритих джерел невідома. Він не фігурував ні в переліку пошкоджених в Гостомелі літаків, ні в переліку бортів, які продовжують перельоти.

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