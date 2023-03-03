За часы до войны. Как удалось спасти из Гостомеля сверхтяжелый самолет "Руслан"

Один из двух сверхтяжелых самолетов Ан-124 "Руслан" "Авиалиний Антонова" в аэропорту Гостомеля удалось спасти от уничтожения. Об этом рассказал пилот Дмитрий Антонов.

Борт вылетел из Украины по коммерческим планам за 4 часа до вторжения, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Самолет "Руслан" удалось спасти из аэропорта Гостомель за считанные часы до широкомасштабного российского вторжения.

"Нам повезло, что накануне, за 4 часа до начала широкомасштабной войны по коммерческим планам улетела машина Ан-124 с регистрацией UR-82007. Это спасло ее от гибели", – рассказал пилот "Авиалиний Антонова" Дмитрий Антонов.

Самолет тогда вылетел на Малайзийский остров Пинанг. Впоследствии борт получил имя в честь города-героя Николаева. Сейчас Ан-124 "Руслан" базируется в немецком Лейпциге и продолжает выполнять перевозки по всему миру.

Если бы не наличие заказа на перевозку груза, борт UR-82007 мог бы остаться в Гостомеле, делает выводы профильное издание.

Фото: Один из самолетов Ан-124 "Руслан" был поврежден в Гостомеле во время боев (gettyimages.com)

Еще в январе 2022 года западные партнеры, арендовавшие самолеты государственного предприятия "Антонов", предлагали руководителю предприятия перебазировать весь флот с персоналом и запчастями в Лейпциг. Такое предложение поступило на фоне информации о возможном российском вторжении. Ответа от предприятия не последовало, рассказал Дмитрий Антонов.

"Все делалось для того, чтобы на утро 24 февраля в аэропорту находилось несколько исправных самолетов. В том числе и исправный самолет Ан-225 "Мрия". Мое глубокое убеждение, что предприятие готовилось к передаче самолетов в новые руки. Имею косвенные факты", – сказал пилот.

К началу войны во флоте "Авиалиний Антонова" было 8 сверхтяжелых самолетов: самый большой в мире авиалайнер Ан-225 "Мрия" и семь Ан-124 "Руслан".

"Мрия" и один "Руслан" находились в Гостомеле на момент вторжения и получили значительные повреждения во время боев.

Остальные 5 самолетов "Руслан" на тот момент находились за границей. Судьба еще одного Ан-124 из открытых источников неизвестна. Он не фигурировал ни в перечне поврежденных в Гостомеле самолетов, ни в перечне бортов, продолжающих перелеты.

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