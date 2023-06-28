Ягодные маршруты. В Межреченской пуще приглашают на экскурсии к зарослям черники

На Полесье начался сезон черники. Туристов приглашают отведать лесную ягоду во время прогулки в центре "Межреченская пуща".

Про особенности диких ягодников и почему уменьшаются их площади, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на публикацию гида и основателя центра на Черниговщине Андрея Сагайдака.

Ягодники черники растут сплошными коврами во влажных сосновых борах, где обычно нет подлеска. В таких местах – только сосны, черника и зеленые мхи. Такой тип леса характерен для певерных лесов от Полесья до Скандинавии. Его называют "сосняк зеленомохово-черниковый".

Между тем в Украине площадь черничников неуклонно сокращается. Одна из причин – изменение климата (уменьшение количества осадков), другая – сплошные рубки.

"Ведь наиболее продуктивные ягодники черники в Полесье – в старых влажных сосновых лесах. Сейчас площадь лесов быстро уменьшается в результате плановых лесозаготовок. А черника на освещенных солнцем вырубках выгорает", – объясняет специалист.

В молодых перегущенных посадках ягодник не растет. Кроме того, черника распространяется преимущественно вегетативно.

"Вот и выходит, что на восстановление продуктивного черничника после сплошной рубки нужно не менее 60 лет", – отмечает Андрей Сагайдак.

Черника – важный компонент лесных экосистем. Ее ягоды употребляют в пищу все насекомые, птицы, млекопитающие, люди. Любителями ягод являются и редкие виды на Полесье – тетерев, серый журавль, медведь.

Фото: Черничники на Черниговщине (facebook.com/Андрей Сагайдак)

"Решение проблемы, конечно, есть. Это восстановление осушенных болот и частичный переход лесного хозяйства от сплошных к выборочным и постепенным рубкам. Но пока это скорее мечты", – добавляет ученый.

Тем временем в природоведческом центре "Межреченская пуща" корректируют маршруты познавательных прогулок, чтобы посетители смогли побывать в настоящем сосняке-черничнике и полакомиться лесными ягодами.

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