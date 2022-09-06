В Германии продолжат билеты за 9 евро: названа дата

В Германии правительство продолжает обсуждать варианты проездных, которыми можно заменить экспериментальный месячный "билет за 9 евро" на все виды транспорта. Пока в стране вернулись к обычным тарифам.

Министр транспорта Фолькер Виссинг назвал дату, когда жителям Германии снова станут доступны дешевые поездки по стране, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на The Munich Eye.

"Новый билет - не позднее начала 2023 года"

Федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг хочет, чтобы "преемник" билета за 9 евро был определен к концу года.

"Наша цель должна состоять в том, чтобы получить новый билет не позднее начала 2023 года. Мне нужен максимально привлекательный по цене билет, действительный на всей территории Германии и доступный по предоплате", — заявил политик в СМИ.

Цена будет зависеть от конкретного проекта и распределения затрат между федеральным правительством, штатами и клиентами.

Фото: Дешевые проездные ввели из-за цен на электроэнергию (facebook.com/DBPersonenverkehr)

В июне, июле и августе билеты за 9 евро позволяли пассажирам путешествовать на автобусах и поездах общественного транспорта по всей Германии в течение одного месяца.

Специальная акция, призванная избавить пассажиров от повышенных затрат из-за подорожания электроэнергии, истекла 31 августа.

По данным отрасли, было продано около 52 миллионов билетов. Федеральное правительство профинансировало кампанию в размере 2,5 млрд евро, чтобы компенсировать упущенную выгоду транспортных компаний.

Дебаты о дальнейшем снижении транспортных тарифов в связи с высокими ценами на энергоносители политики продолжают уже несколько недель.

Для давления на правительство создали фонд "зайцев"

Группа активистов надеется заставить правительство Германии вновь ввести схему доступных билетов, для этого они массово ездят без билетов, сообщает DW.

С этой целью организовали "Фонд 9 евро", где используют членские взносы для полного покрытия штрафов за безбилетный проезд участников.

Фото: Активисты демонстративно ездят без билетов (pixabay.com)

Идея надавить на правительство таким способом нашла широкую поддержку - 10 000 человек уже либо стали членами, либо сделали пожертвования в фонд.

Организаторы фонда рекомендуют пассажирам, путешествующим без обычного билета, вывешивать бирку, которую можно распечатать с его сайта, с четкой информацией о том, что пассажир путешествует без билета.

Организаторы кампании считают, что публичное объявление о намеренном безбилетном путешествии избавит пассажиров от обвинений властей в получении услуг мошенническим путем, что является более серьезным нарушением, чем просто штраф за проезд без билета.

Напомним, мы писали, сколько придется платить за проезд в Германии в сентябре.