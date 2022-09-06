В Германии продолжат билеты за 9 евро: названа дата

Активисты нашли способ "надавить" на правительство
В Германии правительство продолжает обсуждать варианты проездных, которыми можно заменить экспериментальный месячный "билет за 9 евро" на все виды транспорта. Пока в стране вернулись к обычным тарифам.
Министр транспорта Фолькер Виссинг назвал дату, когда жителям Германии снова станут доступны дешевые поездки по стране, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на The Munich Eye.
Федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг хочет, чтобы "преемник" билета за 9 евро был определен к концу года.
"Наша цель должна состоять в том, чтобы получить новый билет не позднее начала 2023 года. Мне нужен максимально привлекательный по цене билет, действительный на всей территории Германии и доступный по предоплате", — заявил политик в СМИ.
Цена будет зависеть от конкретного проекта и распределения затрат между федеральным правительством, штатами и клиентами.
Фото: Дешевые проездные ввели из-за цен на электроэнергию (facebook.com/DBPersonenverkehr)
В июне, июле и августе билеты за 9 евро позволяли пассажирам путешествовать на автобусах и поездах общественного транспорта по всей Германии в течение одного месяца.
Специальная акция, призванная избавить пассажиров от повышенных затрат из-за подорожания электроэнергии, истекла 31 августа.
По данным отрасли, было продано около 52 миллионов билетов. Федеральное правительство профинансировало кампанию в размере 2,5 млрд евро, чтобы компенсировать упущенную выгоду транспортных компаний.
Дебаты о дальнейшем снижении транспортных тарифов в связи с высокими ценами на энергоносители политики продолжают уже несколько недель.
Группа активистов надеется заставить правительство Германии вновь ввести схему доступных билетов, для этого они массово ездят без билетов, сообщает DW.
С этой целью организовали "Фонд 9 евро", где используют членские взносы для полного покрытия штрафов за безбилетный проезд участников.
Фото: Активисты демонстративно ездят без билетов (pixabay.com)
Идея надавить на правительство таким способом нашла широкую поддержку - 10 000 человек уже либо стали членами, либо сделали пожертвования в фонд.
Организаторы фонда рекомендуют пассажирам, путешествующим без обычного билета, вывешивать бирку, которую можно распечатать с его сайта, с четкой информацией о том, что пассажир путешествует без билета.
Организаторы кампании считают, что публичное объявление о намеренном безбилетном путешествии избавит пассажиров от обвинений властей в получении услуг мошенническим путем, что является более серьезным нарушением, чем просто штраф за проезд без билета.
Напомним, мы писали, сколько придется платить за проезд в Германии в сентябре.