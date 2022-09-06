У Німеччині продовжать квитки за 9 євро: названа дата

У Німеччині уряд продовжує обговорювати варіанти проїзних, якими можна замінити експериментальний місячний "квиток за 9 євро" на всі види транспорту. Поки в країні повернулися до звичайних тарифів.

Міністр транспорту Фолькер Віссінг назвав дату, коли жителям Німеччини знову стануть доступні дешеві поїздки по країні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на The Munich Eye.

"Новий квиток - не пізніше початку 2023 року"

Федеральний міністр транспорту Фолькер Віссінг хоче, щоб "наступник" квитка за 9 євро був визначений до кінця року.

"Наша мета повинна полягати в тому, щоб отримати новий квиток не пізніше початку 2023 року. Мені потрібен максимально привабливий за ціною квиток, дійсний на всій території Німеччини і доступний за передоплатою", — заявив політик у ЗМІ.

Ціна буде залежати від конкретного проекту та розподілу витрат між федеральним урядом, штатами та клієнтами.

Фото: Дешеві проїзні ввели через ціни на електроенергію (facebook.com/DBPersonenverkehr)

У червні, липні і серпні квитки за 9 євро дозволяли пасажирам подорожувати на автобусах і поїздах громадського транспорту по всій Німеччині протягом одного місяця.

Спеціальна акція, покликана позбавити пасажирів від підвищених витрат через здорожчання електроенергії, минула 31 серпня.

За даними галузі, було продано близько 52 мільйонів квитків. Федеральний уряд профінансував кампанію в розмірі 2,5 млрд євро, щоб компенсувати втрачену вигоду транспортних компаній.

Дебати про подальше зниження транспортних тарифів у зв'язку з високими цінами на енергоносії політики продовжують вже кілька тижнів.

Для тиску на уряд створили фонд "зайців"

Група активістів сподівається змусити уряд Німеччини знову ввести схему доступних квитків, для цього вони масово їздять без квитків, повідомляє DW.

З цією метою організували "Фонд 9 євро", де використовують членські внески для повного покриття штрафів за безквитковий проїзд учасників.

Фото: Активісти демонстративно їздять без квитків (pixabay.com)

Ідея натиснути на уряд таким способом знайшла широку підтримку - 10 000 осіб вже або стали членами, або зробили пожертвування до фонду.

Організатори фонду рекомендують пасажирам, які подорожують без звичайного квитка, вивішувати бирку, яку можна роздрукувати з його сайту, з чіткою інформацією про те, що пасажир подорожує без квитка.

Організатори кампанії вважають, що публічне оголошення про навмисну безквиткову подорож позбавить пасажирів від звинувачень влади в отриманні послуг шахрайським шляхом, що є більш серйозним порушенням, ніж просто штраф за проїзд без квитка.

Нагадаємо, ми писали, скільки доведеться платити за проїзд у Німеччині у вересні.