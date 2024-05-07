Фотосесії і обід. Як вирушити у тур ретро-поїздом по мальовничому Поділлю

"Укрзалізниця" анонсувала ретро-тур під тягою найстарішого діючого паровоза в Україні. Поїхати поїздом у мальовничу мандрівку Поділлям можна буде 18 травня.

У програмі туру передбачені зупинки для фотосесій та цікава програма, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "УЗ".

Одноденна подорож Гайворонською вузькоколійкою відбудеться 18 травня. Пасажирам запропонують насичений тур – зупинки для фотосесій, гарячий обід на березі річки Південний Буг, культурно-розважальну програму.

Квитки на ретро-поїзд доступні у мобільному застосунку, на сайті, в чат-ботах "УЗ" та в касах вокзалів. Щоб потрапити у тур, слід шукати поїзди сполученням:

№961 Гайворон – Бершадь;

№962 Бершадь – Гайворон;

№924 Гайворон – Хащувате;

№923 Хащувате – Гайворон.

Квитки на ретропоїзд в одному напрямку коштують приблизно 130 грн для дорослого та 98 грн для дітей до 14 років. Обід оплачується окремо, а розважальна програма включена у вартість.⠀

Для того, щоб зручно дістатися Гайворона, "УЗ" призначає курсування безпересадкових причіпних вагонів сполученням Київ – Гайворон та Львів – Гайворон.

Відправлення поїздів з Києва та Львова – увечері 17 травня, з Гайворону у зворотному напрямку – увечері 18 травня.Квитки на трансфер можна придбати на офіційних ресурсах "Укрзалізниці".

Вузькоколійну залізницю (ширина 750 мм) будували у 19 столітті власники цукрових заводів для перевезення робітників та вантажів. Зараз Гайворонська вузькоколійка є унікальною історичною пам’яткою та цікавим маршрутом для подорожі на вихідні. 130-кілометровий відрізок шляху — найдовша вузькоколійка в Європі.

У 2021 році ентузіасти вперше почали проводити ретро-тури на вузькоколійних залізницях, щоб популяризувати серед українців цей вид відпочинку та більше розповісти про вузькоколійні залізниці, які зараз гостро потребують збереження та порятунку від занепаду.

А торік найдовша вузькоколійка в Європі почала перевозити переселенців.