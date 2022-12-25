Фортеця та таємниці старого міста. Що варто побачити у Кам'янці-Подільському

Під час війни туристичні мандрівки по Україні дуже змінилися. Зараз справді дуже небагато людей можуть вирушити за одним із маршрутів вихідного дня на вікенд в інше місто. Але це можна зробити хоча б віртуально.

У колонці для TRAVEL РБК-Україна автор влогу "Залізні магістралі" і експерт із залізничного транспорту Олег Васильєв розповідає про одне із найцікавіших міст України, Кам’янець-Подільський. Він описує, як доїхати туди поїздом та що подивитися, якщо у вас є така можливість.

Кам’янець-Подільський: як дістатися поїздом

Сьогодні розповім про одну із захоплюючих мандрівок – до Кам'янця-Подільського, та про те, як туди дістатися. Їхати будемо поїздом, і я розповім детально, якими поїздами можна дістатися місця призначення.

Місто розташоване у Хмельницькій області. Тут ви знайдете не лише багату історичну спадщину, але й унікальний природний ландшафт. Каньйон по якому тече річка Смотрич, скелясті схили, старовинні будівлі, башти – все це створює містичну атмосферу.

Популярна локація серед туристів – старовинна фортеця, що стоїть на іншому боці каньйону, приваблює найбільшу кількість гостей. Але у Кам’янці-Подільському є багато інших цікавих локацій, а місцеві гіди пропонують туристам піші екскурсії по таємничих куточках міста. Про все це я розповім далі. А зараз про логістику. Зокрема про те, як дістатися популярного туристичного центру залізницею.

Відео: Поїздом до Кам'янця. Як живе туристичний центр (youtube.com/Залізні Магістралі)

У розкладі є два поїзди. №771 "Подільський експрес" Київ-Кам’янець-Подільський – ходить лише два рази на тиждень, у п’ятницю та суботу зі столиці, зворотні рейси – у суботу і неділю.

Відправлення з Києва: 14:34, прибуття КП – 23:32.

Зворотний рейс: КП – 10:25, прибуття Київ – 19:25

Час у дорозі: 9 годин

У складі поїзда вагони 2 класу – 287 грн, плацкарт – 337 грн, купе – 493 грн. Поїзд № 139 ходить щодня. Відправляється з Києва – о 23:59, прибуває КП – 09:02 хв.

Зворотний рейс: КП – 20:20, прибуття до Києва – 05:20. До послуг пасажирів – вагони трьох класів: плацкарт – 215 грн, купе – 571 грн, СВ – 1022 грн.

Як виглядають вагони поїзда

Почнемо із плацкартних. В цілому стан вагонів задовільний. Верхні спальні місця обладнані ременями безпеки. Упаковки із постіллю викладаються ще до приходу пасажирів. Судячи із загального вигляду салону, вагон після поточного ремонту. Зокрема, видно, що замінена оббивка полиць. Купейні вагони – Амендорфи.

Такі моделі вагонів одні з масових на українській залізниці, тому багато пасажирів подорожували ними і знайомі з інтер’єром та рівнем комфорту. Тут також є ремені на верхніх полицях. Нагадаю, що для зарядки гаджетів можна користуватися трьома розетками у коридорі. Умови проїзду у вагоні СВ або Люкс відрізняються від попередніх. За стандартами постіль на диванах застеляє провідник, до приходу пасажирів.

До комплекту із білизною входять два рушники, а не один, як в інших вагонах. Також у вартість квитка включено пляшку води 0,5 літра та гігієнічний набір. Санвузли у всіх вагонах поїзда класичного типу, пасажири можуть ними користуватися лише поза межами санітарних зон. У кожному туалеті є гігієнічні засоби – рідке мило та папір. Традиційно пасажири у поїзді можуть замовити гарячі напої – чай або каву. У провідників також є у продажу вода, газовані напої, кондитерська продукція.

У грудні 2022 року залізничне сполучення до Кам’янця-Подільського розшириться і пасажири матимуть можливість дістатися до Львова, Ужгорода та інших міст. З 22 грудня призначається група вагонів сполученням Ужгород-Кам’янець-Подільський, що буде ходити щодня.

Відправлення: Ужгород – 16:00, Львів – 22:24, прибуття КП – 8:46. Зворотний рейс – відправлення КП – 20:20, Львів – 04:21, Ужгород – 11:07.

Вартість квитка: плацкарт – 228 грн, купе – 380 грн.

Тим, хто не був у місті, нагадаю, що залізничний вокзал знаходиться далеченько від основних пам’яток. Але є можливість скористатися або міським транспортом, або таксі, й приїхати у старе місто.

Таємниці Кам’янця. Історична місцевість уздовж ріки Смотрич

Кам’янець-Подільський був заснований ще у 12-13 століттях. Сліди активної життєдіяльності древніх мешканців міста виявляють до цього часу під час археологічних робіт. У місті працюють науковці, які досліджують артефакти, вивчають документи, працюють над розширенням даних про події, що вирували у цій місцевості понад 600 років тому.

Пропоную побачити древній Кам’янець-Подільський не з фасадної сторони, а з іншого боку. Для цього можна скористатися послугами ось такої всюдихідної, екскурсійної машини. Точка старту знаходиться навпроти ратуші.

Фото: Ансамбль ратуші колишнього польського магістрату (Wikipedia.org)

Перші захоплюючі емоції починаються ще під час проїзду по звичайних вулицях. З верхнього майданчика машини відкривається зовсім інша панорама старого міста. Але найцікавіше попереду.

Особливість такого туру – це огляд історичної місцевості уздовж русла річки Смотрич. Ми виїжджаємо із центральної частини старого міста і спускаємося до низу. Далі шлях пролягає по ґрунтовій дорозі через приватний сектор. По суті така оглядова поїздка дає можливість побачити масштаби території старого міста, і разом з цим уявити себе у часи древньої цивілізації. Всюдихід переміщається навіть між різними берегами.

Фото: Особливість такого туру – огляд історичної місцевості уздовж русла річки Смотрич (скриншот з відео "Залізні Магістралі")

Фото: Частину маршруту машина долає по воді

Частину маршруту машина долає по воді. Аби дізнатися про древній Кам’янець-Подільський якомога більше інформації, краще взяти із собою гіда, який покаже локації розміщені по різних куточках старого міста. Наприклад, поодаль центральної вулиці знаходиться Гончарна башта, а поруч із нею – колишня синагога. У башті знаходиться експозиція, яка відображає історичне минуле у цеглі та склі.

В казематній башті відображена історія фортифікації Європи. В комплексі із малюнками Наполеона Орди, макетами по реконструкції битви Чигиринського замку, археологічними знахідками та іншими цікавими експонатами. А от вже поруч із жвавою дорогою і пішохідною зоною по вулиці Замковій розташований музей мініатюр "Замки України".

Фото: Башта Тенченська (Wikipedia.org)

Експозиція складається із 23 макетів оборонних укріплень замків та фортець Західної України. У музеї розміщена мініатюрна залізниця та копії залізничних вокзалів Чернігова, Тартарова і Ворохти. У теплу пору року по мініатюрних коліях їздить паротяг.

Інфраструктура, спа-комплекси та заклади харчування

Щодо туристичної інфраструктури Кам’янця-Подільського та сфери послуг варто сказати, що за останній час мережа готелів та громадського харчування розширилася та може забезпечити належну якість сервісу та комфорту.

Все залежить від бюджету на який розраховують мандрівники. Принаймні значна частина готельної мережі має пристойні умови для проживання та пропонує гостям інші супутні послуги. Зокрема, серед туристів популярні спа-комплекси із басейнами та саунами різного виду. Таких пропозицій у місті також багато і можна обрати місце для відпочинку на будь-який смак.

Фото: Панорама старого міста (Wikipedia.org)

Зрозуміло, що за нинішніх умов, коли в Україні спостерігається спад туристичних потоків, наявна інфраструктура вже не має великого попиту. Це своєю чергою призводить до збитків, адже власники виділяють кошти на утримання об’єктів, а ніякої віддачі не отримують.

На думку місцевої влади, один із варіантів підтримки туристичної галузі – проведення у місті різноманітних заходів на кшталт – конференцій, спортивних змагань тощо. Це дозволить залучити наявну мережу закладів туризму.

Нагадаю, що залізничне сполучення із КП сьогодні щоденно забезпечується зі столицею нічним поїздом №139/140. Два рази на тиждень ходить Подільський експрес. З 22 грудня відкриється щоденний маршрут Ужгород-Львів-КП.

Можливо у перспективі стане можливим видовжити маршрут поїзда № 139 з Києва до Харкова. Таким чином, один із популярних туристичних центрів матиме прямий транспортний зв'язок із Полтавою та Харковом.

Пропонуємо також почитати, які зимові курорти України відкрили сезон цього року та де працюють готелі з генераторами.

Також стало відомо, що попит на відпочинок у Львові на Новий рік знизився у кілька разів порівняно з попередніми сезонами.