Фінанси та речі. Які організації надають допомогу переселенцям в Україні

Неурядова гуманітарна організація ACTED (Франція)

Міжнародна гуманітарна організація ACTED надає грошову допомогу ВПО – 2220 грн на кожного члена родини. Допомогу виплачують одним платежем за 3 місяці. Отримати виплати можуть люди, які переселились з територій: Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької, Херсонської областей.

На підтримку від ACTED можуть претендувати:

одинокі матері чи батьки, які виховують дітей;

одинокі люди похилого віку (60 років і старше);

родини, які виховують дітей з інвалідністю;

багатодітні сім'ї;

родини з вагітними та жінками, що годують;

родини з малорухливими людьми, що потребують стороннього піклування;

родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.

BHA & Save The Children

Благодійна організація BHA & Save The Children надає таку саму грошову допомогу (по 2200 грн протягом 3 місяців) переселенцям, які перемістилися протягом листопада-грудня 2022 року до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Чернівецької областей.

На допомогу BHA & Save The Children можуть розраховувати:

родини переселенців, які не мають безпечного місця проживання;

постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім'ї, засоби до існування внаслідок війни.

А також сім'ї переселенців, які не мають безпечного житла та відповідають хоча б одному критерію:

сім’ю утримує жінка;

або людина похилого віку (60+);

або людина з інвалідністю;

сім’я з дитиною та людьми з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою (перелом, післяопераційний стан тощо);

сім’я з дитиною та людиною похилого віку;

сім’я з двома і більше дітьми;

сім’я з дитиною під опікою;

сім’я з вагітною або мамою, яка годує грудьми дитину віком до двох років.

Місцева влада надає списки родин, що відповідають критеріям. Із запитаннями можна звернутися:

на гарячу лінію програми за номером 0 800 609 845;

на профіль організації у Facebook;

на електронну адресу ukrainianresponse@savethechildren.org.

Gate to Ukraine

Gate to Ukraine – це платформа, де громадяни США надають допомогу українським багатодітним сім’ям, які постраждали внаслідок війни, були вимушені переїхати або живуть на тимчасово окупованих територіях.

Допомога в 100 доларів надається одноразово:

людям із зони активних бойових дій;

а також деокупованих/окупованих територій;

у яких є принаймні одна неповнолітня дитина.

Для отримання грошей треба заповнити форму за посиланням. Після цього заявка проходить перевірку, її перекладають на англійську та розміщують на сайті.

Коли пожертва надходить, кошти надсилають на картку або банківський рахунок. Після отримання коштів Gate to Ukraine просить записати коротку відео-подяку для спонсора.

"Людина в біді"

Чеська гуманітарна організація "Людина в біді" надає грошову допомогу ВПО (2200 грн на кожного члена родини з виплатою на 3 місяці), які зареєстровані та проживають в місті Запоріжжя з 1 серпня 2022 року.

Пріоритет особам/сім’ям, які не отримували грошову допомогу від інших гуманітарних організацій чи вже припинили отримувати.

Попередня реєстрація здійснюється за телефоном: 0667228574.

Адреса для подачі документів на допомогу: вул. Українська, 50 (вхід з боку двору). Графік: пн-пт з 9:00 до 16:00.

"Співдія"

СпівДія – волонтерська P2P-платформа, створена за підтримки Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань Офісу Президента України. На платформі можна залишити заявку на отримання:

благодійної;

юридичної;

психологічної підтримки;

підтримки дітей;

пошуку роботи.

Благодійний фонд "У матусиних долонях"

Благодійний фонд "У матусиних долонях" допомагає сім’ям переселенців з дітьми. Можна подати заявки на таку допомогу:

одяг;

дитяче харчування;

продуктові набори;

памперси та гігієнічні товари;

ліки для дітей та матерів;

іграшки, солодощі, навчальні та розвивальні матеріали;

Отримати допомогу можуть:

сім'ї з дітьми, які зареєстровані як ВПО через бойові дії в їхньому місті або селищі;

сім'ї з дітьми, які проживають в містах, де відбуваються бойові дії.

Заявки приймаються за посиланням.

Міжнародний благодійний фонд "Help Us Help UA"

Благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд Help Us Help UA надає гуманітарну допомогу сім'ям, які зареєстровані як ВПО, в яких є діти з певним соціальним статусом:

діти-сироти (запит може подати опікун, або повнолітня особа);

діти, позбавлені батьківського піклування (запит може подати опікун, або повнолітня особа);

діти з інвалідністю;

багатодітна сім’я (запит подають сім’ї, в яких є троє і більше неповнолітніх дітей або студенти).

Щоб отримати допомогу необхідно заповнити форму запиту на допомогу за посиланням.

Громадська організація "Ми покоління за зміни"

Громадська молодіжна організація надає одяг, харчування, засоби гігієни, іграшки переселенцям з Луганської і Донецької області, а саме:

сім’ям з дітьми;

вагітним;

притулкам з літніми людьми;

людям з інвалідністю.

Для подачі заявки треба написати повідомлення у Instagram або Facebook організації.

From Heart

Благодійна організація From Heart надає гуманітарну допомогу – допомагає продуктами харчування ВПО або людям, які знаходяться у містах з критичною ситуацією. Організація відновить прийом заявок на початку весни.

Для подачі заявки треба написати повідомлення у Іnstagram.

Після отримання посилки треба надіслати фото для підтвердження отримання допомоги.

