Финансы и вещи. Какие организации оказывают помощь переселенцам в Украине

В Украине более 5 миллионов внутренних переселенцев – люди, покинувшие дом, часто не имеют ни работы, ни достаточно средств к существованию. В таких случаях поддержку оказывают благотворительные фонды.
Какие организации выделяют финансовую помощь переселенцам, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на evacuation.city.
Международная гуманитарная организация ACTED предоставляет денежную помощь ВПЛ – 2220 грн на каждого члена семьи. Помощь выплачивается одним платежом за 3 месяца. Получить выплаты могут люди, которые переселились с территории: Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской, Херсонской областей.
На поддержку от ACTED могут претендовать:
Благотворительная организация BHA & Save The Children предоставляет такую же денежную помощь (по 2200 грн в течение 3 месяцев) переселенцам, переместившимся в ноябре-декабре 2022 года в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую, Черновицкую области.
На помощь BHA & Save The Children могут рассчитывать:
А также семьи переселенцев, не имеющих безопасного жилья и соответствующих хотя бы одному критерию:
Местные власти предоставляют списки семей, отвечающих критериям. С вопросами можно обратиться:
Gate to Ukraine – это платформа, где граждане США оказывают помощь украинским многодетным семьям, пострадавшим в результате войны, тем, кто были вынуждены переехать или живут на временно оккупированных территориях.
Помощь в 100 долларов оказывается одноразово:
Для получения денег нужно заполнить форму по ссылке. После этого заявка проходит проверку, ее переводят на английский и размещают на сайте.
Когда пожертвование поступает, средства высылают на карту или банковский счет. После получения средств Gate to Ukraine просит записать краткую видеоблагодарность для понсора.
Чешская гуманитарная организация " Человек в беде " оказывает денежную помощь ВПЛ (2200 грн на каждого члена семьи с выплатой на 3 месяца), зарегистрированным и проживающим в городе Запорожье с 1 августа 2022 года.
Приоритет лицам/семьям, которые не получали денежную помощь от других гуманитарных организаций или уже перестали получать.
Предварительная регистрация осуществляется по телефону: 0667228574.
Адрес для подачи документов в помощь: ул. Украинская, 50 (вход со стороны двора). График: пн-пт с 9:00 до 16:00.
Співдія – волонтерская P2P-платформа, созданная при поддержке Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Офиса Президента Украины. На платформе можно оставить заявку на получение:
Благотворительный фонд " У матисиних долонях" помогает семьям переселенцев с детьми. Можно подать заявки на следующую помощь:
Получить помощь могут:
Заявки принимаются по ссылке.
Благотворительная организация "Международный благотворительный фонд Help Us Help UA оказывает гуманитарную помощь семьям, зарегистрированными как ВПЛ, в которых есть дети с определенным социальным статусом:
Чтобы получить помощь, необходимо заполнить форму запроса на помощь по ссылке.
Общественная молодежная организация предоставляет одежду, питание, средства гигиены, игрушки переселенцам из Луганской и Донецкой области, а именно:
Для подачи заявки нужно написать сообщение в Instagram или Facebook организации.
Благотворительная организация From Heart оказывает гуманитарную помощь – помогает продуктами питания ВПЛ или людям, находящимся в городах с критической ситуацией. Организация возобновит прием заявок в начале весны.
Для подачи заявки нужно написать сообщение в Instagram.
После получения посылки следует отправить фото для подтверждения получения помощи.
Напомним, мы писали, сколько переселенцев вернулись в родные города.
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