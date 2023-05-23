У Європі почалися масові скасування авіарейсів: причини

Європейські авіакомпанії скасовують рейси через виверження вулкана Етна в Італії, через який Сицилію накрив дощ із попелу, а найближчий аеропорт закрився.

В інших країнах на авіарейси впливають страйки працівників авіагалузі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Попіл випав на Катанію – найбільше місто в регіоні. Затримки можуть виникнути у пасажирів, що прямують через аеропорт. Багато рейсів були скасовані або перенаправлені в аеропорт Комізо, але більшість перенесли.

Водночас інші країни зіткнулися із страйками, які перешкоджають повітряному руху та польотам і зачіпають тисячі пасажирів.

Нещодавно пілоти великої іспанської авіакомпанії Air Europa оголосили про 8 страйків, які пройдуть з 22 травня до 2 червня. Gеревізник планує скасувати 114 рейсів. Ці страйки почалися після того, як міністерство транспорту оголосило про введення в дію закону, що зобов'язує співробітників авіакомпаній виконувати не менше 90% рейсів, незалежно від того, чи страйкують вони.

На думку іспанських профспілок, цей закон порушує право робітників на страйк. Також пілоти Air Europa скаржаться, що, незважаючи на зростання цін на квитки на 54%, їхня заробітна плата не змінилася.

Також в аеропорту Лісабона оголосили страйк інспектори служби у справах іноземців та прикордонного контролю, що перешкоджає виконанню рейсів.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині планували зупинити поїзди на дві доби. Згодом страйк скасували.

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