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В Европе начались массовые отмены авиарейсов: причины

Фото: Самолет авиакомпании Air Europa (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европейские авиакомпании отменяют рейсы из-за извержения вулкана Этна в Италии, из-за которого Сицилию накрыл дождь из пепла, а ближайший аэропорт закрылся.

В других странах на авиарейсы влияют забастовки работников авиаотрасли, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Пепел выпал на Катанию – самый большой город в регионе. Задержки могут возникнуть у пассажиров, следующих через аэропорт. Многие рейсы были отменены или перенаправлены в аэропорт Комизо, но большинство перенесли.

В то же время, другие страны столкнулись с забастовками, которые препятствуют воздушному движению и полетам и затрагивают тысячи пассажиров.

Недавно пилоты крупной испанской авиакомпании Air Europa объявили о 8 забастовках, которые пройдут с 22 мая по 2 июня. Перевозчик планирует отменить 114 рейсов. Эти забастовки начались после того, как министерство транспорта объявило о введении в действие закона, обязывающего сотрудников авиакомпаний выполнять не менее 90% рейсов, независимо от того, бастуют ли они.

По мнению испанских профсоюзов, этот закон нарушает право рабочих на забастовку. Также пилоты Air Europa жалуются, что несмотря на рост цен на билеты на 54%, их заработная плата не изменилась.

Также в аэропорту Лиссабона объявили забастовку инспекторы службы по делам иностранцев и пограничного контроля, что препятствует выполнению рейсов.

Напомним, мы писали, что в Германии планировали остановить поезда на двое суток. Впоследствии забастовку отменили.

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