ua en ru
Чт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Авіарейси скасовані. У Німеччині почався масштабний страйк в аеропортах

Німеччина, Берлін, Четвер 14 березня 2024 15:05
UA EN RU
Авіарейси скасовані. У Німеччині почався масштабний страйк в аеропортах Фото: Страйк у аеропорту Берліна (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині почався страйк працівників шести аеропортів, через що можуть бути скасовані сотні рейсів. 15 березня страйкуватимуть співробітники інших німецьких аеропортів.

Перенести свої рейси доведеться 90 тисячам пасажирів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

14 березня в аеропортах Берліна, Гамбурга, Штутгарта, Карлсруе, Мюнхена та Кельна зупинили свою роботу співробітники наземних служб. 15 березня до страйку приєднаються працівники аеропортів Дрездена, Ганновера, Лейпцига, Дортмунда та Веце.

Зазначається, що у Берліні, Гамбурзі та Штутгарті страйкують контролери пасажирів, співробітники, які відповідають за перевірку персоналу та товарів, контролери вантажів та працівники сфери обслуговування. У Мюнхені припинили роботу контролери вантажів, товарів та персоналу, у Карлсруе та Кельні – лише співробітники, які перевіряють пасажирів.

На сайтах аеропортів Берліна, Штутгарта та Гамбурга пасажирам повідомили про неможливість будь-яких пасажирських авіарейсів. У Кельні більшість авіарейсів анульовані, в Карлсруе скасовані або перенаправлені всі вильоти.

За оцінками асоціації аеропортів ADV, можуть бути скасовані понад 580 рейсів, а 90 тисячам пасажирів доведеться перенести свої подорожі.

Страйк організовує профспілка Ver.di, яка вимагає підвищення зарплати на 12,5% для 25 тисяч працівників наземного персоналу авіаконцерну Lufthansa.

Нагадаємо, ми писали, що днями у Німеччині страйкували бортпровідники Lufthansa. Через це скасували рейси в аеропортах Франкфурта та Мюнхена.

Також минулого тижня у Німеччині страйкуали машиністи залізничної компанії Deutsche Bahn та наземні працівники авіакомпанії Lufthansa.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
пасажири Аеропорт
NEWS
ISW пише про ризик прориву РФ на фронті. Експерт пояснив, чому це не так
ISW пише про ризик прориву РФ на фронті. Експерт пояснив, чому це не так
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США