У європейській столиці скасовують пільговий проїзд для українців: яка буде вартість

Пільговий проїзд для українських біженців у транспорті Праги діятиме тільки до 30 вересня. Із 1 жовтня проїзні квитки доведеться купувати за стандартними тарифами.

Яка буде вартість проїзду для українців у чеській столиці та на кого поширюватимуться пільги, РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Із 1 жовтня українські біженці будуть сплачувати за проїзду в міському транспорті Праги та на приміських лініях згідно зі стандартними цінами. Про це виданню повідомили у транспортній компанії PID.

Вартість проїзних квитків на міський транспорт така:

місяць (30 днів) – 550 чеських крон (885 грн);

квартал (90 днів) – 1 480 чеських крон (2383 грн);

рік (365 днів) – 3 650 чеських крон (5877 грн).

Водночас є чимало пільг на проїзд для людей вразливих категорій, якими можуть скористатися українці з тимчасовим захистом. Наприклад:

діти до 6 років у супроводі старшого – безкоштовно;

діти 6-15 років – безкоштовно у Празі та за 50% вартості проїзду у регіоні;

діти 15-18 років та студенти 18-26 років – пільговий проїзд у Празі та 50% вартості – у регіоні.

пенсіонери 60-65 років – пільговий проїзд у Празі;

пенсіонери від 65 років – безкоштовний проїзд у Празі, знижка 50% у регіоні.

люди з інвалідністю – у Празі проїзд безкоштовний за виключенням поїздів, у регіоні знижка 75%.

Також пільги на транспорт отримують люди у матеріальній скруті, але до цієї категорії українці із тимчасовим захистом не входять.

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