У європейській столиці скасовують пільговий проїзд для українців: яка буде вартість

Пільговий проїзд для українських біженців у транспорті Праги діятиме тільки до 30 вересня. Із 1 жовтня проїзні квитки доведеться купувати за стандартними тарифами.
Яка буде вартість проїзду для українців у чеській столиці та на кого поширюватимуться пільги, РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Із 1 жовтня українські біженці будуть сплачувати за проїзду в міському транспорті Праги та на приміських лініях згідно зі стандартними цінами. Про це виданню повідомили у транспортній компанії PID.
Вартість проїзних квитків на міський транспорт така:
Водночас є чимало пільг на проїзд для людей вразливих категорій, якими можуть скористатися українці з тимчасовим захистом. Наприклад:
Також пільги на транспорт отримують люди у матеріальній скруті, але до цієї категорії українці із тимчасовим захистом не входять.
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