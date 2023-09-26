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У європейській столиці скасовують пільговий проїзд для українців: яка буде вартість

Фото: Транспорт у Празі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пільговий проїзд для українських біженців у транспорті Праги діятиме тільки до 30 вересня. Із 1 жовтня проїзні квитки доведеться купувати за стандартними тарифами.

Яка буде вартість проїзду для українців у чеській столиці та на кого поширюватимуться пільги, РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Із 1 жовтня українські біженці будуть сплачувати за проїзду в міському транспорті Праги та на приміських лініях згідно зі стандартними цінами. Про це виданню повідомили у транспортній компанії PID.

Вартість проїзних квитків на міський транспорт така:

  • місяць (30 днів) – 550 чеських крон (885 грн);
  • квартал (90 днів) – 1 480 чеських крон (2383 грн);
  • рік (365 днів) – 3 650 чеських крон (5877 грн).

Водночас є чимало пільг на проїзд для людей вразливих категорій, якими можуть скористатися українці з тимчасовим захистом. Наприклад:

  • діти до 6 років у супроводі старшого – безкоштовно;
  • діти 6-15 років – безкоштовно у Празі та за 50% вартості проїзду у регіоні;
  • діти 15-18 років та студенти 18-26 років – пільговий проїзд у Празі та 50% вартості – у регіоні.
  • пенсіонери 60-65 років – пільговий проїзд у Празі;
  • пенсіонери від 65 років – безкоштовний проїзд у Празі, знижка 50% у регіоні.
  • люди з інвалідністю – у Празі проїзд безкоштовний за виключенням поїздів, у регіоні знижка 75%.

Також пільги на транспорт отримують люди у матеріальній скруті, але до цієї категорії українці із тимчасовим захистом не входять.

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