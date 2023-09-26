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В европейской столице отменяют льготный проезд для украинцев: какая будет стоимость

Фото: Транспорт в Праге (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Льготный проезд для украинских беженцев в транспорте Праги будет действовать только до 30 сентября. С 1 октября проездные билеты придется покупать по стандартным тарифам.

Какая будет стоимость проезда для украинцев в чешской столице и на кого будут распространяться льготы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

С 1 октября украинские беженцы будут платить за проезд в городском транспорте Праги и на пригородных линиях согласно стандартным ценам. Об этом изданию сообщили в транспортной компании PID.

Стоимость проездных билетов на городской транспорт следующая:

  • месяц (30 дней) – 550 чешских крон (885 грн);
  • квартал (90 дней) – 1480 чешских крон (2383 грн);
  • год (365 дней) – 3650 чешских крон (5877 грн).

В то же время, есть немало льгот на проезд для людей уязвимых категорий, которыми могут воспользоваться украинцы с временной защитой. К примеру:

  • дети до 6 лет в сопровождении старшего – бесплатно;
  • дети 6-15 лет – бесплатно в Праге и за 50% стоимости проезда в регионе;
  • дети 15-18 лет и студенты 18-26 лет – льготный проезд в Праге и 50% стоимости – в регионе.
  • пенсионеры 60-65 лет – льготный проезд в Праге;
  • пенсионеры от 65 лет – бесплатный проезд в Праге, скидка 50% в регионе.
  • люди с инвалидностью – в Праге проезд бесплатный, за исключением поездов, а в регионе скидка 75%.

Также льготы на транспорт получают люди с материальными затруднениями, но в эту категорию украинцы со временной защитой не входят.

Напомним, мы сообщали, какие доходы нужно указывать беженцам для получения выплат в Чехии.

Также мы рассказывали,что обязательно нужно сделать беженцам в Чехии в сентябре.

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