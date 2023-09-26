В европейской столице отменяют льготный проезд для украинцев: какая будет стоимость

Льготный проезд для украинских беженцев в транспорте Праги будет действовать только до 30 сентября. С 1 октября проездные билеты придется покупать по стандартным тарифам.
Какая будет стоимость проезда для украинцев в чешской столице и на кого будут распространяться льготы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
С 1 октября украинские беженцы будут платить за проезд в городском транспорте Праги и на пригородных линиях согласно стандартным ценам. Об этом изданию сообщили в транспортной компании PID.
Стоимость проездных билетов на городской транспорт следующая:
В то же время, есть немало льгот на проезд для людей уязвимых категорий, которыми могут воспользоваться украинцы с временной защитой. К примеру:
Также льготы на транспорт получают люди с материальными затруднениями, но в эту категорию украинцы со временной защитой не входят.
Напомним, мы сообщали, какие доходы нужно указывать беженцам для получения выплат в Чехии.
Также мы рассказывали,что обязательно нужно сделать беженцам в Чехии в сентябре.
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