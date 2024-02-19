Європейські Мальдіви. Ryanair запускає нові рейси до південного регіону Італії

Європейський лоукостер Ryanair додає рейси до ще однієї курортної локації в Італії. До регіону Калабрія можна буде влітку полетіти із восьми європейських міст.

Нові маршрути з кінця квітня 2024 року стануть доступні пасажирам із Німеччини, Франції, Англії, Іспанії, Албанії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Бюджетна авіакомпанія Ryanair відкриває нові базу в Італії та запускає сполучення із провінції Реджо-Калабрія. Це регіон на півдні країни, який багато туристів називають європейськими Мальдівами за чисте море та мальовничі краєвиди. Місто Реджо-Калабрія розташоване навпроти міста Мессина на Сицилії – між ними ходить пором (тривалість подорожі яким 40 хв).

Подорожувати можна буде за такими маршрутами:

Реджо-Калабрія – Берлін з 28 квітня двічі на тиждень;

Реджо-Калабрія – Манчестер з 28 квітня 2 рази на тиждень;

Реджо-Калабрія – Барселона з 26 квітня двічі на тиждень;

Реджо-Калабрія – Марсель з 26 квітня двічі на тиждень;

Реджо-Калабрія – Тирана з 27 квітня двічі на тиждень;

Реджо-Калабрія – Болонья з 25 квітня 5 разів на тиждень;

Реджо-Калабрія – Турин з 25 квітня 4 рази на тиждень;

Реджо-Калабрія – Венеція з 25 квітня 3 рази на тиждень.

Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Вартість перельоту – від 38 євро. Наприклад, така ціна на рейс з Берліна 1 травня. Із Марселя можна полетіти за 71 євро 29 квітня, а з Барселони у цей день – за 95 євро.

Раніше Ryanair анонсувала відкриття нових 10 рейсів до міста Ольбія в Італії. Пасажири з Польщі, Англії, Австрії та інших країн Європи зможуть літати на Сардинію із весни.

Аіакомпанія Ryanair вже запланувала розширення свою географії польотів та додала рейси до Італії із країн Європи з весни 2024 року. Зокрема, подорожувати до популярних локацій можна буде із Польщі, Німеччини, Угорщини, Молдови, Естонії, Іспанії, Франції, Португалії. Також буде новий рейс до Угорщини з Молдови.

Також ми розповідали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.