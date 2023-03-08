Евакуація в Німеччину. Як виїхати безплатним автобусом зі Львова в Берлін і Ганновер

Організація Helping to leave, яка з початку війни допомагає українцям евакуюватися, організовує безкоштовний рейс у Німеччину. Автобус вирушить зі Львова до Ганновера 18 березня.

Як потрапити на рейс, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на телеграм-канал організації.

Зазначається, що запис на евакуаційний рейс Львів – Берлін – Ганновер, який запланований на 18 березня, вже відкритий.

"Друзі, ми нарешті зібрали кошти на новий евакуаційний рейс і відкриваємо запис. Також їхати можна з тваринами, якщо вони мають документи", – розповідають волонтери.

Ті, хто хочуть виїхати цим рейсом, мають заповнити онлайн-форму.



"Ми просимо її заповнити, навіть якщо ви відправляли нам попередню, але вкажіть це в коментарях до нової форми. Після заповнення анкети, з вами зв’яжуться наші оператори для обговорення деталей", – додають в організації.

За додатковою інформацією радять писати у Telegram-бот Helping to leave.

Фото: Вокзал у Ганновері (gettyimages.com)

Так само дістатися німецького міста Ганновер можна із Перемишля у Польщі. Звідти через день відправляється безкоштовний евакуаційний потяг, на який можна сісти за допомогою волонтерів Червоного Хреста.

Нагадаємо, ми писали, як потрапити на безкоштовний автобус для українців у Британію.