Евакуація в Німеччину. Як виїхати безплатним автобусом зі Львова в Берлін і Ганновер
Організація Helping to leave, яка з початку війни допомагає українцям евакуюватися, організовує безкоштовний рейс у Німеччину. Автобус вирушить зі Львова до Ганновера 18 березня.
Як потрапити на рейс, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на телеграм-канал організації.
Зазначається, що запис на евакуаційний рейс Львів – Берлін – Ганновер, який запланований на 18 березня, вже відкритий.
"Друзі, ми нарешті зібрали кошти на новий евакуаційний рейс і відкриваємо запис. Також їхати можна з тваринами, якщо вони мають документи", – розповідають волонтери.
Ті, хто хочуть виїхати цим рейсом, мають заповнити онлайн-форму.
"Ми просимо її заповнити, навіть якщо ви відправляли нам попередню, але вкажіть це в коментарях до нової форми. Після заповнення анкети, з вами зв’яжуться наші оператори для обговорення деталей", – додають в організації.
За додатковою інформацією радять писати у Telegram-бот Helping to leave.
Фото: Вокзал у Ганновері (gettyimages.com)
Так само дістатися німецького міста Ганновер можна із Перемишля у Польщі. Звідти через день відправляється безкоштовний евакуаційний потяг, на який можна сісти за допомогою волонтерів Червоного Хреста.
Нагадаємо, ми писали, як потрапити на безкоштовний автобус для українців у Британію.