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Безкоштовний автобус для українців у Британію: як потрапити на рейс

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Середа 01 березня 2023 17:05
Безкоштовний автобус для українців у Британію: як потрапити на рейс Фото: Безкоштовний автобус у Британію (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які їдуть як біженці до Великої Британії, можуть отримати місця на безкоштовний рейс із Варшави.

Як потрапити на автобус та які умови поїздки, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на evacuation.city.

Рейс організовують волонтери Хелен Віл та компанія-перевізник A&A Coach Hire. Рушає автобус із Варшави. Доїхати можна буде до Британії чи Шотландії.

Скористатися рейсом зможуть громадяни України, які мають британську візу та спонсора у Великобританії. Автобус вміщує 44 пасажира.

Під час поїздки учасників забезпечать харчуванням, але після приїзду евакуйованим доведеться шукати житло самостійно. З собою дозволяють взяти тварин, якщо вони мають всі необхідні для перетину кордону документи.

"Транспорт включає пором з Ньюкасла до Амстердама. Це 14-годинний пором, де ви матимете номери, їжу та душ, а ваша тварина може залишитися у вашій кімнаті", – пояснюють особливості подорожі.

Безкоштовний автобус для українців у Британію: як потрапити на рейс

Фото: Автобус для допомоги українцям (facebook.com/aacoachtravel)

Для реєстрації потрібно написати на електронну пошту: helenduth40@hotmail.com.

У листі необхідно вказати:

  • прізвище та ім’я;
  • дату народження;
  • номер телефону;
  • паспортні дані;
  • номер візи;
  • електронну пошту;
  • ім’я, адресу та телефон вашого спонсора у Великобританії.

Зазначається, що рейс запланований на 19 березня. Прибуття до Ньюкасла заплановане вранці 21 березня. Автобус прямує до Йорка, і люди, які подорожують до Шотландії, можуть поїхати туди на мікроавтобусі з Ньюкасла з Хелен Вілл.

Нагадаємо, ми писали, що евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць.

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