Эвакуация к морю. В курортной Анталии приняли первых беженцев из детских домов Украины

В турецком курортном города Анталия приняли 159 детей из детских домов Украины. Их поселили в гостиницах города, в котором уже проживает значительное количество украинцев.

Подробности эвакуации TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Daily Sabah.

Договорились первые леди обеих стран

Эвакуация детей из детдомов в охваченной войной Украине - результат работы первой леди Турции Эмине Эрдоган и первой леди Украины Елены Зеленской, отмечает издание.

Они поддерживают тесный контакт с начала войны. Эмине Эрдоган организовала эвакуацию украинских детей при содействии МИД и Министерства семьи и социальных служб.

Фото: Игрушки для украинских детей-беженцев (gettyimages.com)

Дети в сопровождении 26 воспитателей, работающих в украинских детских домах, прилетели в Турцию из Польши. Их встречали посол Украины в Анкаре Василий Боднар и генеральный консул Украины в Анталии Эмир Рустамов.

Это первая группа детей из Украины, в ближайшие дни прибудет еще больше, сказал украинский посол журналистам в аэропорту.

"Надеюсь, у детей здесь будет комфортная среда, и они преодолеют (травму) от событий в Украине. Я надеюсь, что мы сможем принять около 2000 детей из детских домов Украины", - сказал он.

Другие страны также присоединились, чтобы помочь детям из детских домов в городах, подвергшихся российским бомбардировкам. На этой неделе шотландская благотворительная организация спонсировала перелет около 50 детей из детских домов в Соединенное Королевство.

"Ужас войны отражен в рисунках детей: бомбы и родители в могилах"

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил на прошлой неделе, что с начала войны были перемещены 4,3 миллиона детей – это более половины из примерно 7,5 миллиона детского населения Украины.

"Война вызвала одно из самых быстрых крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны", - заявила глава ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

В их число входят более 1,8 миллиона детей, перебравшихся в соседние страны в качестве беженцев, и 2,5 миллиона тех, которые в настоящее время являются внутренне перемещенными лицами.

Фото: Дети смогут отвлечься от войны в солнечном средиземноморском городе (unsplash.com/desert-morocco-adventure)

Наряду с детьми-сиротами Турция уже приняла и семьи с детьми – убежище в стране нашли уже не менее 20 тысяч беженцев из Украины.

В Анталии около 340 детей, приехавших со своими семьями, посещают образовательные курсы, организованные муниципалитетом района Коньяалты.

Около 48 украинских учителей работают волонтерами для детей в центрах, где психиатры помогают детям преодолеть травму затяжного конфликта.

Волонтеры говорят, что ужас конфликта отражен в рисунках, которые делают дети. Ирина Чемадурова входит в число украинских психиатров, которые стремились заглянуть в психику детей и понять, как на них повлиял конфликт.

Она попросила детей нарисовать что-нибудь о своей жизни в Украине. На рисунках оказались танки, солдаты и бомбы, падающие с неба. Некоторые нацарапали своих родителей "в могилах", а другие - "прячутся" в своих домах.

"Они страдают от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР)", — сказала спецалист.

Фото: Рисунки украинских детей, которые выехали из-за войны в Турцию (dailysabah.com/DHA)

По оценкам ООН, в Украине было убито не менее 1119 мирных жителей, в том числе 52 ребенка, и 1790 получили ранения, хотя реальная цифра, вероятно, намного выше.

По данным агентства ООН по делам беженцев, более 3,7 миллиона украинцев бежали от войны в соседние страны, в том числе более 2 миллионов - в Польшу, а еще миллионы были перемещены внутри Украины.

Напомним, мы писали, что сотни женщин и детей возвращаются в Украину из Польши.