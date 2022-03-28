Евакуація до моря. У курортній Анталії прийняли перших біженців із дитячих будинків України

У турецькому курортному міста Анталія прийняли 159 дітей з дитячих будинків України. Їх поселили в готелях міста, в якому вже проживає значна кількість українців.

Подробиці евакуації TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Daily Sabah.

Домовилися перші леді обох країн

Евакуація дітей із дитбудинків в охопленій війною Україні - результат роботи першої леді Туреччини Еміне Ердоган і першої леді України Олени Зеленської, зазначає видання.

Вони підтримують тісний контакт з початку війни. Еміне Ердоган організувала евакуацію українських дітей за сприяння МЗС і Міністерства сім'ї та соціальних служб.

Фото: Іграшки для українських дітей-біженців (gettyimages.com)

Діти у супроводі 26 вихователів, які працюють в українських дитячих будинках, прилетіли до Туреччини з Польщі. Їх зустрічали посол України в Анкарі Василь Боднар і генеральний консул України в Анталії Емір Рустамов.

Це перша група дітей з України, найближчими днями прибуде ще більше, сказав український посол журналістам в аеропорту.

"Сподіваюся, у дітей тут буде комфортне середовище, і вони подолають (травму) від подій в Україні. Я сподіваюся, що ми зможемо прийняти близько 2000 дітей з дитячих будинків України", - сказав він.

Інші країни також приєдналися, щоб допомогти дітям із дитячих будинків у містах, які зазнали російських бомбардувань. Цього тижня шотландська благодійна організація спонсорувала переліт близько 50 дітей із дитячих будинків до Сполученого Королівства.

"Жах війни відображений в малюнках дітей: бомби і батьки в могилах"

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) повідомив минулого тижня, що з початку війни були переміщені 4,3 мільйона дітей – це більше половини з приблизно 7,5 мільйона дитячого населення України.

"Війна викликала одне з найшвидших великомасштабних переміщень дітей з часів Другої світової війни", - заявила глава ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

У це число входять понад 1,8 мільйона дітей, які перебралися в сусідні країни як біженці, і 2,5 мільйона тих, хто в даний час є внутрішньо переміщеними особами.

Фото: Діти зможуть відволіктися від війни в сонячному середземноморському місті (unsplash.com/desert-morocco-adventure)

Водночас із дітьми-сиротами Туреччина вже прийняла і сім'ї з дітьми – притулок в країні знайшли вже не менше 20 тисяч біженців з України.

В Анталії близько 340 дітей, які приїхали зі своїми сім'ями, відвідують освітні курси, організовані муніципалітетом району Коньяалти.

Близько 48 українських вчителів працюють волонтерами для дітей у центрах, де психіатри допомагають дітям подолати травму затяжного конфлікту.

Волонтери кажуть, що жах конфлікту відображений у малюнках, які роблять діти. Ірина Чемадурова входить до числа українських психіатрів, які прагнули зазирнути в психіку дітей і зрозуміти, як на них вплинув конфлікт.

Вона попросила дітей намалювати що-небудь про своє життя в Україні. На малюнках виявилися танки, солдати і бомби, що падають з неба. Деякі надряпали своїх батьків "в могилах", а інші - "ховаються" в своїх будинках.

"Вони страждають на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)", — сказала фахівець.

Фото: Малюнки українських дітей, які виїхали через війну до Туреччини (dailysabah.com/DHA)

За оцінками ООН, в Україні було вбито не менше 1119 мирних жителів, у тому числі 52 дитини, і 1790 отримали поранення, хоча реальна цифра, ймовірно, набагато вища.

За даними агентства ООН у справах біженців, понад 3,7 мільйона українців втекли від війни в сусідні країни, в тому числі більше 2 мільйонів - до Польщі, а ще мільйони були переміщені всередині України.

Нагадаємо, ми писали, що сотні жінок і дітей повертаються в Україну з Польщі.