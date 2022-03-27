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"На вокзале аншлаг". Сотни женщин и детей возвращаются в Украину из Польши

Новина українською →
Воскресенье 27 марта 2022 19:06
"На вокзале аншлаг". Сотни женщин и детей возвращаются в Украину из Польши Фото: Украинские беженцы (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы едут к своим семьям

Многие украинские переселенцы в Польше и других странах Европы принимают решение вернуться в Украину через месяц после начала войны.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на tvn24.pl.

Ежедневно только из вокзала Перемышля в поездах на Львов и Одессу отправляются от 100 до 300 людей. Такие данные озвучил вице-президент Перемышля Богуслав Свежи. Преимущественно это матери с детьми, уехавшие из Украины в первые дни вторжения.

Они возвращаются, потому что, как сами объясняют - там их дом. Несмотря на опасность, они хотят вернуться к своим мужьям и отцам, которые из-за мобилизации не смогли покинуть страну.

Некоторые из пассажиров — добровольцы, которые хотят воевать за свою страну.

&quot;На вокзале аншлаг&quot;. Сотни женщин и детей возвращаются в Украину из Польши

Фото: Пункт помощи беженцам в Кракове (РБК-Украина)

Однако среди людей, покидающих Польшу, много женщин с детьми, которые больше не хотят быть беженцами. Одна из таких – Любовь из Тернополя, которая вернулась в Украину с двумя детьми 9 и 13 лет.

Они нашли убежище в Жешуве, где провели последние четыре недели. Украинка решила вернуться домой, потому что там осталась вся ее семья.

"В нашем районе не стреляли и не разрушили дом, есть надежда, что это скоро закончится. Одно дело, когда есть друзья за границей, а у меня никого нет, поэтому найти себя сложнее", - рассказала она.

Также многие возращаются из-за болезни или смерти родсвенников в Украине, или чтобы вывезти за границу ценное имущество, например, автомобили.

Киевлянка Светлана после 3 недель в Гданське, где она жила с другими беженцами в хостеле, вернулась домой поездом из Варшавы. По ее словам, 26 марта на вокзале был "аншлаг": беженцы возвращались в Украину, многие – в Киев.

По данным Пограничной службы, за 28 дней с начала войны из Польши в Украину уехало 285 000 человек.

Напомним, мы писали, что больше половины украинских детей стали переселенцами.

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