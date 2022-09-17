"Если только повезет". В Швейцарии для украинцев заканчивается бесплатное жилье

Через полгода войны в Украине многие беженцы нашли в Швейцарии бесплатное жилье. Однако в профильных сообществах украинцы пишут, что сейчас доступного места для проживания все меньше. Многим приходится ждать его по нескольку месяцев. Другие говорят, что все зависит от самого украинца: если он не ждет, а сам активно ищет доступные варианты, то особенных проблем не будет.

TRAVEL РБК-Украина узнавал, что говорят о существующем жилье в Швейцарии беженцы, переехавшие туда после 24 февраля.

"Жду более трех месяцев". Кантоны уже переполнены

Украинцы в Швейцарии с начала полномасштабной войны чаще всего селились в больших городах, таких как Цюрих и Женева. В апреле власти страны заявили, что будут расселять их по кантонам, где для них есть свободные места. Таким образом, хотят "разгрузить" уже заполненные крупные города.

Украинцы, приезжающие в Швейцарию, могут обратиться непосредственно в один из шести федеральных центров предоставления убежища. Как правило, их сначала селят во временном лагере, а затем ищут свободное место в одном из кантонов страны.

По отзывам украинцев сейчас жилье найти сложно. Следует ехать, если вы уже предварительно договорились с кем-то, что вам здесь предоставят жилье. Стоит искать на профильных форумах, сайтах, налаживать контакты с людьми на месте. В этом очень помогает знание языка.

"Швейцария селит в лагерь и потом распределяет по кантонам. Женева – переполненный кантон. Вас отправят куда-то, если нет близких родственников, которые здесь или уже зарегистрированы в Женеве. Возможно, будете в лагере, возможно, заселят в бараки, возможно, возьмет семья какая-то. Приют дадут в любом случае. То есть если убегаете от войны, у вас будет крыша над головой. Но с жильем очень тяжело. Даже местные очень долго жилье ищут", – пишет Анна.

Фото: Через полгода войны украинцы обращают внимание на то, что жилья в Швейцарии для беженцев все меньше (unsplash.com)

Отсутствие жилья или долгое ожидание соответствующего варианта – одна из самых распространенных жалоб украинцев в Швейцарии. "Ищу жилье уже более трех месяцев. Временное убежище я получила сразу как приехала, но мне каждый раз говорят – ждите, свободного жилья нет", – пишет одна из беженок Ирина Самойлова. Она все еще ждет жилье во временном лагере.

"Беженцы были в хороших условиях, но все равно поехали назад"

Ехать в эту страну, когда уже прошло некоторое время (не в первой волне переездов весной), советуют при наличии там друзей или родственников. Иначе ждать жилье нужно будет долго. Вот что пишет еще одна украинка в одной из профильных Facebook-групп, где обсуждают вопросы украинцев в Швейцарии: "Если есть здесь родные или хотя бы хорошие знакомые, то стоит ехать. А так – будет тяжело, разве что очень повезет. Наши беженцы были в очень хороших условиях, но все равно поехали назад".

По ее словам, если вы спасаетесь от войны сейчас, через полгода после начала вторжения, следует ответить для себя на следующие вопросы:

Почему вы уезжаете? Вам негде жить, нет денег и нечем заработать на жизнь?

Вы находитесь в очень опасном регионе, где постоянные обстрелы?

"Если да, то стоит ехать хоть куда-то, чтобы спасти жизнь, здоровье. А так если просто потому, что Швейцария богатая страна – нет, это плохая идея. Работу здесь найти будет трудно, надо знать язык, иметь хоть каких-то знакомых или хороших волонтеров. Ну и можно дальше продолжать очень долго. Просто взвесить все за и против", — пишет она.

Получив статус S, украинцы имеют право на выплаты. К слову, Швейцария – одна из стран, где эти выплаты строго контролируются, также мониторят ваше социальное положение и проверяют, зарабатываете ли вы деньги дополнительно.

Фото: Украинцам перед переездом в Швейцарию советуют взвесить все "за" и "против" (Getty Images)

Финансовая поддержка украинцев в Швейцарии зависит от личной ситуации человека. Если беженцы проживают в частном жилище (например, кто-то из знакомых, родственников или друзей предоставил комнату бесплатно), базовая потребность уменьшается на 20%. Также выплаты уменьшаются, если вы нашли работу в Швейцарии.

"В Швейцарии лучше не сидеть на государственных выплатах, а работать"

Но бывают и случаи, когда жилье в Швейцарии находится довольно легко, говорят в частных переписках украинцы, выехавшие в эту страну сравнительно недавно. Для этого они советуют не рассчитывать на власти и волонтеров, "ожидая подачек", а заниматься обустройством быта самостоятельно. Учить язык, и много работать.

"Ситуации бывают очень разные. Даже слышала, как некоторые наши сограждане воспринимают украинцев в Швейцарии некими конкурентами. Мол, если кто-то еще приедет, то мне жилье не достанется. Это как-то цинично, и мы не имеем права давать кому-то оценку, кто почему уехал. Если быть активным и искать, а не ждать, то жилье найдется. Но винить в этом самих украинцев, которые приехали и потому большая очередь – неправильно", — говорит одна из украинок, которая просит не называть ее имя.

По ее словам, бывают и такие случаи: бесплатное жилье в рамках программы убежища в Швейцарии просят украинцы из относительно безопасных регионов. К примеру, из Киева или Львова. Из-за этого их критикуют выехавшие из областей, где именно сейчас ведутся боевые действия, или чудом спасся из оккупации на Херсонщине или Донетчине.

Фото: Украинцы говорят, что жилье следует искать в Швейцарии и самим, а не ждать сигнала от местных органов власти (скриншот с сайта airbnb)

"Мне рассказывали, как киевлянка сдала свою квартиру в центре города в аренду, и вот только недавно переехала, потому что "в Швейцарии - красивые пейзажи и дают жилье". Рядом с ней сидели женщины из Бахмута и Северодонецка, говорили, что слушать это было неприятно. Потому что они убегали из-под обстрелов, едва выжили. Конечно, сейчас опасно в любой точке нашей страны. Но вот такие ситуации при поиске жилья время от времени все равно возникают", — продолжает она.

Найти жилье в Швейцарии – вполне реально тем, кто активен, не боится спрашивать информацию и контактировать с людьми, знающими один из языков страны. Например, немецкий или французский.

"Так же – и с работой. Если вы совершенствуетесь, если вы находите контакты с людьми, то без работы вы не останетесь, как и без жилья. И тогда вы можете решить любые, даже сложные вопросы. Это все зависит от вас". Кто-то привык жаловаться, а кто-то берет себя в руки и работает, потому что ни в одной стране вам просто так ничего не дадут. По своему опыту скажу: в Швейцарии лучше и выгоднее не сидеть на государственных выплатах, а работать на работе, потратив время и силы на ее поиски. Потому что у работающих даже не по специальности уровень жизни здесь – достаточно высокий, и можно вполне достойно жить", – добавляет женщина.

Детальнее о том, как украинцам просить защиту и адаптироваться в Швейцарии, можно почитать на специальном сайте.

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