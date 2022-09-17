"Якщо тільки пощастить". У Швейцарії для українців закінчується бесплатное житло

Через пів року війни в Україні багато біженців знайшли у Швейцарії безкоштовне житло. Однак у профільних спільнотах українці пишуть, що зараз доступного місця для проживання все менше. Багатьом доводиться чекати на нього по кілька місяців. Інші ж кажуть, що все залежить від самого українця: якщо він не чекає, а сам активно шукає доступні варіанти, то особливих проблем не буде.

TRAVEL РБК-Україна дізнавався, що кажуть про наявне житло у Швейцарії біженці, які переїхати туди після 24 лютого.

"Чекаю понад три місяці". Кантони вже переповнені

Українці у Швейцарії з початку повномасштабної війни частіше за все селилися переважно у великих містах, таких як Цюрих та Женева. У квітні влада країни заявила, що буде розселяти їх по кантонах, де для них є вільні місця. Таким чином хочуть "розвантажити" вже заповнені великі міста.

Українці, які приїжджають до Швейцарії, можуть звернутись безпосередньо до одного з шести федеральних центрів надання притулку. Як правило, їх спершу селять у тимчасовому таборі, а потім шукають вільне місце в одному із кантонів країни.

За відгуками українців, зараз житло знайти складно. Варто їхати, якщо ви вже попередньо домовились із кимось, що вам тут нададуть житло. Варто шукати на профільних форумах, сайтах, налагоджувати контакти з людьми на місці. У цьому дуже допомагає знанян мови.

"Швейцарія селить у табір і потім розподіляє по кантонах. Женева – переповнений кантон. Вас відправлять кудись, якщо немає близьких родичів, які тут чи які вже зареєстровані в Женеві. Можливо, будете у таборі, можливо, заселять у бараки, можливо, візьме родина якась. Прихисток дадуть в будь-якому випадку. Тобто якщо тікаєте від війни, у вас буде дах над головою. Але з житлом дуже важко. Навіть місцеві дуже довго житло шукають", – пише Анна.

Фото: Через півроку війни українці звертають увагу на те, що житла у Швейцарії для біженців все менше (unsolash.com)

Відсутність житла або довге очікування відповідного варіанту – одна із поширених скарг українців у Швейцарії. "Шукаю житло вже понад три місяці. Тимчасовий прихисток я отримала відразу як приїхала, але мені щоразу кажуть – чекайте, вільного житла немає", – пише одна з біженок Ірина Самойлова. Вона все ще чекає на житло у тимчасовому таборі.

"Біженці були в гарних умовах, але все одно поїхали назад"

Їхати в цю країну, коли вже пройшов певний час (не у першій хвилі переїздів навесні), радять за наявності там друзів чи родичів. Інакше чекати житло треба буде довго. Ось що пише ще одна українка в одній з профільних Facebook-груп, де обговорюють питання українців у Швейцарії: "Якщо є тут рідні чи хоча б добрі знайомі, то варто їхати. А так - буде важко, хіба що дуже пощастить. Наші біженці були в дуже гарних умовах, але все одно поїхали назад".

За її словами, якщо ви рятуєтесь від війни зараз, через пів року після початку вторгнення, варто відповісти для себе на такі питання:

Чому ви їдете? Вам нема де жити, немає грошей і немає чим заробити на життя?

Ви знаходитесь у дуже небезпечному регіоні, де постійні обстріли?

"Якщо так, то варто їхати хоч кудись, щоб врятувати життя, здоров'я. А так якщо просто тому, що Швейцарія багата країна - ні, це погана ідея. Роботу тут знайти буде важко, треба знати мову, мати хоч якихось знайомих або гарних волонтерів. Ну і можна далі продовжувати дуже довго. Просто зважити всі за і проти", - пише вона.

Отримавши статус S, українці мають право на виплати. До слова, Швейцарія – одна із країн, де ці виплати суворо контролюються, також моніторять ваше соціальне становище і перевіряють, чи заробляєте ви гроші додатково.

Фото: Українцям перед переїздом до Швейцарії радять зважити всі "за" та "проти" (Getty Images)

Фінансова підтримка українців у Швейцарії залежить від індивідуальної ситуації людини. Якщо біженці проживають у приватному житлі (наприклад, хтось зі знайомих, родичів або друзів надав кімнату безкоштовно), базова потреба зменшується на 20%. Також виплати зменшуються, якщо ви знайшли у Швейцарії роботу.

"У Швейцарії краще не сидіти на державних виплатах, а працювати"

Але бувають і випадки, коли житло у Швейцарії знаходиться доволі легко, кажуть РБК-Україна у приватних переписках українці, які виїхали в цю країну порівняно недавно. Для цього вони радять не розраховувати на владу та волонтерів, "чекаючи подачок", а займатися облаштуванням побуту самостійно. Вчити мову і багато працювати.

"Ситуації бувають дуже різні. Навіть чула, як деякі наші співгромадяни сприймають українців у Швейцарії за конкурентів. Мовляв, якщо хтось іще приїде, то мені житло не дістанеться. Це якось цинічно, і ми не маємо права давати комусь оцінку – хто чому виїхав. Якщо бути активним і шукати, а не чекати, то житло знайдеться. Але звинувачувати у цьому самих українців, що вони приїхали й тому велика черга – неправильно", - каже одна з українок, яка просить не називати її ім'я.

За її словами, бувають і такі випадки: безкоштовне житло в рамках програми прихистку у Швейцарії просять українці із відносно безпечних регіонів. Наприклад, із Києва чи Львова. Через це їх критикують ті хто виїхав з областей, де саме зараз ведуться бойові дії, або дивом врятувався з окупації на Херсонщині чи Донеччині.

Фото: Українці кажуть, що житло варто шукати у Швейцарії й самим, а не чекати на сигнал від місцевих органів влади (скриншот с сайта airbnb)

"Мені розповідали, як киянка здала свою квартиру в центрі міста в оренду, і ось тільки недавно переїхала, бо "у Швейцарії – красиві пейзажі та дають житло". Поруч із нею сиділи жінки із Бахмута і Сєвєродонецька, казали що слухати це було неприємно. Бо вони тікали з-під обстрілів, ледь вижили. Звісно, зараз небезпечно в будь-якому куточку нашої країни. Але ось такі ситуації при пошуку житла час від часу все одно виникають", - продовжує вона.

Знайти житло у Швейцарії – цілком реально тим, хто активний, не боїться запитувати інформацію і контактувати з людьми, хто знає одну із мов країни. Наприклад, німецьку або французьку.

"Так само – і з роботою. Якщо ви самовдосконалюєтесь, якщо ви знаходите контакти з людьми, то без роботи ви не залишитеся, як і без житла. І тоді ви можете вирішити будь-які, навіть складні питання. Це все залежить від вас. Хтось звик скаржитись, а хтось бере себе в руки та працює. Бо в жодній країні вам просто так нічого не дадуть. За своїм досвідом скажу: у Швейцарії краще і вигідніше не сидіти на державних виплатах, а працювати на роботі. А перед тим, звісно, витратити час і сили на її пошуки. Тому що у працюючих навіть не за фахом рівень життя тут досить високий, і можна цілком гідно жити", – додає жінка.

Детальніше про те, як українцям просити захист та адаптуватися у Швейцарії, можна почитати на спеціальному сайті.

Нагадаємо, ми писали, як Європа змінює ставлення до українців через пів року війни.

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